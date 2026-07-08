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सूरत : स्टेशनरी संग्रह अभियान से 1500 आदिवासी विद्यार्थियों तक पहुंची शिक्षा सामग्री

हेल्पिंग हैंड्स सूरत ने उदयपुर के 17 विद्यालयों में वितरित की शैक्षणिक सामग्री, अब तक 60 हजार से अधिक जरूरतमंद बच्चों को मिल चुका है लाभ

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सूरत : स्टेशनरी संग्रह अभियान से 1500 आदिवासी विद्यार्थियों तक पहुंची शिक्षा सामग्री

समाजसेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था हेल्पिंग हैंड्स सूरत ने इस वर्ष राजस्थान के उदयपुर जिले के सुदूर आदिवासी अंचल में शिक्षा सेवा का उल्लेखनीय अभियान चलाते हुए 17 विद्यालयों के लगभग 1,500 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की। संस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है।

संस्था के अध्यक्ष दिनेश चांडक ने बताया कि हेल्पिंग हैंड्स सूरत पिछले कई वर्षों से शिक्षा सेवा के क्षेत्र में देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। संस्था प्रतिवर्ष गणपति महोत्सव के दौरान विभिन्न गणपति पंडालों से व्यापक स्तर पर स्टेशनरी संग्रह अभियान चलाती है। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ष करीब 10,000 आदिवासी एवं जरूरतमंद बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई जाती है। अब तक संस्था लगभग 60,000 बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध करा चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जहां जरूरत होगी, वहां यह सेवा अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अनूठे सामाजिक अभियान के लिए हेल्पिंग हैंड्स सूरत का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है।

संस्था के सदस्य महेश खटोड़ ने बताया कि इस वर्ष यह वितरण अभियान नेकी का द्वार फाउंडेशन, डेगाना के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक दुर्गाराम मुवाल के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मादड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परगिया पाड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जातपुरा, देविनबारा, घाटीवसाला, भील बस्ती, खजूरिया खेड़ा, गुलाब कॉलोनी, शिक्षा सेंटर लोहारी (कोटड़ा), माकड़ी, सरका खेड़ा, मोरमगरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काडा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंवरिया, रतवाण सहित कुल 17 विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई।

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Tags: Surat

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