लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : शहर में जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा ने शुरू किया राहत अभियान, हजारों फूड पैकेट वितरित

'सेवा ही संगठन' अभियान के तहत कार्यकर्ता घुटनों तक पानी में पहुंचा रहे भोजन और राहत सामग्री, 5,000 राहत किट तैयार

On
सूरत : शहर में जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा ने शुरू किया राहत अभियान, हजारों फूड पैकेट वितरित

सूरत। पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण सूरत शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सूरत महानगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत अभियान शुरू करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भोजन एवं आवश्यक सामग्री का वितरण किया।

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जलभराव वाले इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। जिन क्षेत्रों में पानी भरने के कारण लोगों के लिए भोजन बनाना संभव नहीं हो रहा था या परिवार घरों में फंस गए थे, वहां तैयार भोजन के पैकेट पहुंचाए गए।

पार्टी के अनुसार, राहत अभियान के तहत शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन के हजारों फूड पैकेट तैयार किए गए हैं। कार्यकर्ता घुटनों तक पानी में उतरकर जरूरतमंद परिवारों के घर-घर तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं।

भाजपा सूरत महानगर कार्यालय में प्रभावित नागरिकों के लिए लगभग 5,000 राहत किट तैयार की गई हैं। इनमें पूरी-सब्जी, पीने के पानी की बोतलें, बिस्कुट, वेफर्स, च्यूज़ और ड्राई स्नैक्स जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल है।

पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि "सेवा ही संगठन" के मंत्र के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी आपदा की इस घड़ी में प्रभावित नागरिकों के साथ खड़ी है और जरूरतमंद परिवारों तक हरसंभव सहायता पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bhartiya Janta Party (BJP) Surat

Related Posts

सूरत : हाई-टेंशन बिजली लाइनों से किसानों को हो रहे नुकसान पर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग

सूरत : हाई-टेंशन बिजली लाइनों से किसानों को हो रहे नुकसान पर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग

सूरत : भेस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से मां-बेटी की मौत

सूरत : भेस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से मां-बेटी की मौत

सूरत : शादी के एक माह बाद युवक ने की आत्महत्या, पैतृक जमीन विवाद से परेशान होने का आरोप

सूरत : शादी के एक माह बाद युवक ने की आत्महत्या, पैतृक जमीन विवाद से परेशान होने का आरोप

सूरत : संविधान हत्या दिवस पर सूरत में सम्मेलन आयोजित, आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों का सम्मान

सूरत : संविधान हत्या दिवस पर सूरत में सम्मेलन आयोजित, आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों का सम्मान

Latest Posts

राजकोट : एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग से निपटने की तैयारी का अभ्यास, सीआईएसएफ ने किया एंटी-हाईजैकिंग मॉक ड्रिल
राजकोट : एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग से निपटने की तैयारी का अभ्यास, सीआईएसएफ ने किया एंटी-हाईजैकिंग मॉक ड्रिल
सूरत : बाढ़ जैसे हालात पर मंत्री कनुभाई देसाई की समीक्षा बैठक, तत्काल सर्वे और राहत सहायता के निर्देश
सूरत : बाढ़ जैसे हालात पर मंत्री कनुभाई देसाई की समीक्षा बैठक, तत्काल सर्वे और राहत सहायता के निर्देश
सूरत : बाढ़ से व्यापार और इंडस्ट्री को बड़ा झटका:  रिटेल से लेकर टेक्सटाइल तक करोड़ों का नुकसान
सूरत : बाढ़ से व्यापार और इंडस्ट्री को बड़ा झटका:  रिटेल से लेकर टेक्सटाइल तक करोड़ों का नुकसान
सूरत : रुंगटा ग्रीन सोसाइटी में फायर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन
सूरत : रुंगटा ग्रीन सोसाइटी में फायर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन
सूरत : स्टेशनरी संग्रह अभियान से 1500 आदिवासी विद्यार्थियों तक पहुंची शिक्षा सामग्री
सूरत : स्टेशनरी संग्रह अभियान से 1500 आदिवासी विद्यार्थियों तक पहुंची शिक्षा सामग्री