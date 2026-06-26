सूरत : ए-ज़ोन होमगार्ड्स एवं महिला यूनिट ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 249 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ए-ज़ोन होमगार्ड्स एवं महिला यूनिट होमगार्ड्स, सूरत शहर के संयुक्त तत्वावधान में जिला होमगार्ड्स कार्यालय, बहुमंजिला भवन, नानपुरा में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह आयोजन जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, सूरत शहर डॉ. प्रफुल वी. शिरोया के मार्गदर्शन में “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” तथा “जल बचाओ, जीवन बचाओ” विषय को केंद्र में रखकर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना और जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था।

कार्यक्रम के दौरान स्टाफ ऑफिसर (प्रशिक्षण) होमगार्ड्स मेहुल के. मोदी ने योग परेड का संचालन किया। उन्होंने जीवन में जल के महत्व और जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी उपस्थित लोगों को संदेश दिया। इस अवसर पर होमगार्ड जवानों और महिला जवानों ने मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर “SAVE WATER” शब्द की आकर्षक आकृति तैयार की। महिला जवानों ने विभिन्न योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। “पानी बचाओ, जीवन बचाओ” के संदेश के साथ 50 से 100 होमगार्ड जवानों ने सामूहिक रूप से प्रेरणादायक योग प्रदर्शन प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग योग टीम के प्रशिक्षक एवं श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य हितेशभाई शाह, मनस्वीबेन देसाई, अमीबेन मदानी, अनिशाबेन, नेहाबेन और बिंदीबेन उपस्थित रहे। योग प्रशिक्षकों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए नियमित योगाभ्यास को आवश्यक बताया। इसके बाद उपस्थित सदस्यों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास भी कराया गया।

इस अवसर पर ए-ज़ोन के ऑफिसर कमांडिंग सुनील मैसूरिया, महिला यूनिट की ऑफिसर कमांडिंग श्रीमती धोंडुबेन शिंदे, ए-ज़ोन के पी.टी. क्लर्क राज पटेल, महिला यूनिट की पी.टी. क्लर्क श्रीमती रोशनीबेन, एन.सी.ओ., होमगार्ड जवानों एवं महिला सदस्यों सहित कुल 249 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग और जल संरक्षण के संदेश के साथ आयोजित यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।