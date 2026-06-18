"वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे-2026" के अवसर पर Ajay's Cafe और GMRA भाईचारे तथा जिम्मेदार मोटरसाइकिलिंग की भावना का उत्साहपूर्वक मनाएंगे उत्सव”

मोटरसाइकिलिंग की भावना का जश्न मनाने के लिए 20-21 जून को दमण में बड़ी संख्या में जुटेंगे राइडर्स, पहल का संदेश- 'हर राइड का अंत सुरक्षित घर वापसी के साथ होना चाहिए'

सूरत, गुजरात, 18 जून, 2026 : गुजरात की अग्रणी कैफे एवं फूड ब्रांड Ajay's Cafe द्वारा 20-21 जून, 2026 को दमण स्थित ले विनो में "वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे-2026" का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के लिए ब्रांड ने गुजरात मोटरसाइकिल राइडर्स एसोसिएशन (GMRA) के साथ साझेदारी की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से Ajay's Cafe और GMRA समाज में सुरक्षित एवं जिम्मेदार राइडिंग का सशक्त संदेश देंगे।

दो दिवसीय इस आयोजन में गुजरात तथा आसपास के राज्यों से लगभग 160 से 200 मोटरसाइकिल राइडर्स के शामिल होने की उम्मीद है। सभी राइडर्स राइडिंग संस्कृति, भाईचारे, रोमांच और जिम्मेदार मोटरसाइकिलिंग का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होंगे। GMRA की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ऑफ-रोड राइडिंग अनुभव, पूल पार्टी, खेलकूद, मनोरंजन सत्र, नेटवर्किंग के अवसर और सामुदायिक सहभागिता जैसी कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

मोटरसाइकिलिंग के रोमांच और राइडर्स के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार राइडिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस साझेदारी के माध्यम से Ajay's Cafe और GMRA राइडर्स को यह संदेश देंगे कि हर यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिलिंग का वास्तविक आनंद अपने प्रियजनों के पास सकुशल घर लौटने में ही है।

यह पहल Ajay's Cafe की "हैप्पी वाली फीलिंग" की सोच से प्रेरित है। ब्रांड के लिए इसका अर्थ केवल स्वादिष्ट भोजन और खुशियां बांटना नहीं, बल्कि हर यात्रा के बाद अपने प्रियजनों के सुरक्षित घर लौटने पर परिवारों को मिलने वाली मानसिक शांति और खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

इस पहल पर Ajay's Cafe के संस्थापक निदेशक श्री जयदीप सोलंकी ने कहा कि "मेरे लिए मोटरसाइकिल चलाना हमेशा सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक जुनून रहा है। इसी जुनून ने हमें ऐसे राइडर्स के शानदार समुदाय से जोड़ा है, जो रोमांच, दोस्ती और आपसी सम्मान की समान भावना साझा करते हैं। GMRA के सदस्य के रूप में हमने राइडिंग समुदाय के भीतर मौजूद मजबूत भाईचारे को स्वयं महसूस किया है। 'वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे' के साथ हमारा जुड़ाव उसी भावना का उत्सव है।"

उन्होंने आगे कहा, "Ajay's Cafe में हमारा मानना है कि सबसे यादगार यात्रा वही होती है, जो खूबसूरत यादें बनाए और लोगों को एक-दूसरे के और करीब लाए। इसके साथ ही हर राइडर की यह जिम्मेदारी भी है कि वह अपने घर पर इंतजार कर रहे प्रियजनों के पास सुरक्षित लौटे। किसी भी राइड का असली आनंद सुरक्षित वापसी में ही है, क्योंकि तभी परिवार 'हैप्पी वाली फीलिंग' का वास्तविक अनुभव करते हैं। हमें GMRA के साथ मिलकर राइडिंग समुदाय और उससे जुड़े मूल्यों का उत्सव मनाने पर गर्व है।"

उल्लेखनीय है कि GMRA लंबे समय से जिम्मेदार राइडिंग संस्कृति को बढ़ावा देने तथा मोटरसाइकिल प्रेमियों के बीच भाईचारे की मजबूत भावना विकसित करने के लिए कार्यरत है। 'वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे' का यह आयोजन समान सोच और जुनून रखने वाले राइडर्स को एक मंच पर लाकर सुरक्षित एवं अनुशासित राइडिंग को प्रोत्साहित करने की इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।

अजय्स कैफे के बारे में :-

अजय्स कैफे की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। यह भारत की सबसे तेजी से विकसित हो रही शाकाहारी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) चेन में से एक है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण भोजन को उचित कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाना है। अजय्स गुड फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह ब्रांड नवसारी स्थित अपने पहले आउटलेट से शुरू होकर आज गुजरात के अनेक शहरों तक पहुंच चुका है। यह अपने ग्राहकों को सिग्नेचर कोल्ड कॉफी, बर्गर, पिज्जा और अन्य लोकप्रिय कैफे उत्पाद उपलब्ध करा रहा है।

'हैप्पी वाली फीलिंग' की सोच पर आधारित इस ब्रांड की स्थापना अजय सोलंकी और जयदीप सोलंकी ने की थी। उनका उद्देश्य ऐसी ग्राहक-केंद्रित फूड ब्रांड तैयार करना था, जो बेहतरीन गुणवत्ता के साथ किफायती भी हो। 45,000 वर्गफुट की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई और इन-हाउस टेस्टिंग लैब की मदद से कंपनी अपने सभी उत्पादों की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करती है। मजबूत सप्लाई चेन नेटवर्क के कारण प्रत्येक आउटलेट तक समय पर उत्पाद पहुंचाए जाते हैं, जिससे ग्राहकों को हर बार ताजा और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिल सके।

अजय्स कैफे का मिशन स्वादिष्ट, गुणवत्तापूर्ण और सभी के लिए सुलभ भोजन उपलब्ध कराना है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत की सबसे बड़ी क्यूएसआर चेन बनना है। ग्राहक संतुष्टि, नैतिक व्यावसायिक मूल्यों और निरंतर सुधार के साथ ब्रांड अपनी पहुंच का लगातार विस्तार कर रहा है।

सफल फूड ब्रांड बनने के साथ-साथ अजय्स कैफे ने एक मजबूत उद्यमशीलता इकोसिस्टम भी विकसित किया है। इसके फ्रेंचाइजी नेटवर्क के माध्यम से 200 से अधिक उद्यमियों को अवसर मिला है, जबकि इसके संचालन और पार्टनर आउटलेट्स के जरिए करीब 1,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए: https://ajays.co.in/ पर विजिट करें।