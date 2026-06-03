सूरत : वेसू में 6 जून से पांच दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव का आयोजन

शहर के वेसू क्षेत्र स्थित कैपिटल ग्रीन सोसाइटी (बैंक्वेट हॉल) में 6 जून से 10 जून 2026 तक पांच दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक आयोजन के दौरान पूज्या संत अलकाजी व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को श्रीराम कथा का रसपान कराएंगी।

आयोजकों के अनुसार कथा प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक आयोजित होगी। पांच दिनों तक चलने वाले इस कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

कथा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर शनिवार, 6 जून को सुबह 8 बजे भव्य कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा जीण माता मंदिर, देवसर माता प्रांगण एवं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के निकट से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। आयोजन समिति द्वारा शोभायात्रा की व्यापक तैयारियां की गई हैं।

श्रीराम कथा महोत्सव के मनोरथी कौशल्या देवी गिलड़ा, वासुदेव गिलड़ा, सर्वेश्वर गिलड़ा, गीता देवी अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, सचिन अग्रवाल एवं नितिन अग्रवाल हैं। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण एवं धर्म लाभ लेने का आग्रह किया है।