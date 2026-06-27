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सूरत

सूरत : पूर्व प्रेमी की प्रताड़ना से परेशान युवती को 181 अभयम महिला हेल्पलाइन ने दिलाई राहत

काउंसलिंग के बाद युवक ने गलती स्वीकार कर दोबारा परेशान न करने का दिया आश्वासन

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सूरत : पूर्व प्रेमी की प्रताड़ना से परेशान युवती को 181 अभयम महिला हेल्पलाइन ने दिलाई राहत

सूरत। शहर में एक युवती को उसके पूर्व प्रेमी द्वारा लगातार मानसिक, शारीरिक और डिजिटल रूप से प्रताड़ित किए जाने के मामले में 181 अभयम महिला हेल्पलाइन की उमरा टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर काउंसलिंग और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

टीम के हस्तक्षेप के बाद आरोपी युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में युवती को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 181 अभयम महिला हेल्पलाइन पर संपर्क कर बताया कि उसका एक युवक के साथ लंबे समय तक प्रेम संबंध था। हालांकि, युवक के बार-बार अभद्र व्यवहार, झगड़े और मारपीट से परेशान होकर उसने संबंध समाप्त कर दिया था। इसके बावजूद युवक लगातार उसका पीछा कर रहा था और दोबारा संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था।

शिकायत मिलते ही 181 अभयम महिला हेल्पलाइन की सूरत टीम पीड़िता के बताए स्थान पर पहुंची। पीड़िता, जो एक निजी बेकरी में कार्यरत है, ने बताया कि वह पिछले सात वर्षों से युवक के साथ संबंध में थी। संबंध समाप्त होने के बाद भी युवक उसके घर और कार्यस्थल पर पहुंचकर उसे परेशान करता रहा।

पीड़िता के अनुसार, घटना वाले दिन युवक उसके कार्यस्थल पर पहुंचा, जहां विवाद के दौरान उसने उसका मोबाइल फोन जबरन अपने कब्जे में ले लिया और उसमें मौजूद निजी फोटो एवं वीडियो अन्य लोगों को भेज दिए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हेल्पलाइन टीम ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की। टीम ने युवक को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या डिजिटल प्रताड़ना न करे तथा युवती पर संबंध बनाए रखने का दबाव न डाले।

काउंसलिंग के दौरान युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पीड़िता से माफी मांगी और भविष्य में किसी भी प्रकार से परेशान, मारपीट या विवाद नहीं करने का भरोसा दिया।

साथ ही, पीड़िता के मोबाइल से निजी फोटो और वीडियो भी हटा दिए गए। इसके बाद हेल्पलाइन टीम ने पीड़िता को उसके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किया। समय पर मिली सहायता और संवेदनशील कार्रवाई के लिए पीड़िता ने 181 अभयम महिला हेल्पलाइन टीम का आभार व्यक्त किया।

181 अभयम महिला हेल्पलाइन की अपील

181 अभयम महिला हेल्पलाइन ने महिलाओं से अपील की है कि यदि वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, डिजिटल उत्पीड़न, धमकी या किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रही हैं, तो वे 24×7 संचालित निःशुल्क 181 अभयम महिला हेल्पलाइन पर संपर्क कर तत्काल सहायता, काउंसलिंग और कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं।

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Tags: Surat

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