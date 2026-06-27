लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : भेस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से मां-बेटी की मौत

डिंडोली स्थित घर लौटते समय हुआ हादसा; पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की

On
सूरत : भेस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से मां-बेटी की मौत

सूरत। शहर के भेस्तान क्षेत्र में शनिवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोपेड सवार 22 वर्षीय महिला और उसकी तीन वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही भेस्तान पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रुखशां सैयद अपनी तीन वर्षीय बेटी जैनम के साथ मोपेड से डिंडोली स्थित अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान भेस्तान क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मां और बेटी दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही भेस्तान पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

इस हृदयविदारक हादसे से मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर नियंत्रण की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Accident Surat

Related Posts

सूरत : भाजपा के ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026’ की दक्षिण ज़ोन कार्यशाला आयोजित

सूरत : भाजपा के ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026’ की दक्षिण ज़ोन कार्यशाला आयोजित

सूरत : शौर्य रैली के स्वागत में गूंजे “विक्रम सिंह अमर रहें” और “महाराणा प्रताप अमर रहें” के नारे

सूरत : शौर्य रैली के स्वागत में गूंजे “विक्रम सिंह अमर रहें” और “महाराणा प्रताप अमर रहें” के नारे

सूरत : भावनाओं से सजी ‘एक शाम पापा के नाम’ काव्य गोष्ठी सम्पन्न

सूरत : भावनाओं से सजी ‘एक शाम पापा के नाम’ काव्य गोष्ठी सम्पन्न

सूरत : ‘जन कल्याण शिविर’ का शुभारंभ, लाभार्थियों को योजनाओं का मिला सीधा लाभ

सूरत : ‘जन कल्याण शिविर’ का शुभारंभ, लाभार्थियों को योजनाओं का मिला सीधा लाभ

Latest Posts

सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई