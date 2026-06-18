सूरत : अडाजन में EV शोरूम में भीषण आग, 15 से अधिक वाहन जलकर खाक

सूरत। सूरत के पॉश अडाजन क्षेत्र में बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) शोरूम में लगी भीषण आग ने आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी।

बीएपीएस अस्पताल के निकट स्थित शोरूम में आग लगने के बाद देखते ही देखते लपटें आसपास की दुकानों तक फैल गईं। घटना में 15 से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि आग ने पास स्थित अपोलो फार्मेसी, कृष्णा रेस्टोरेंट तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अपनी चपेट में ले लिया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अडाजन चौराहे के समीप स्थित TVS EV शोरूम में अचानक आग लग गई। शोरूम में मौजूद इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही समय में घना धुआं और ऊंची लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

आग इतनी भीषण थी कि दुकानों के ऊपर बने शेड का मजबूत लोहे का ढांचा भी अत्यधिक तापमान के कारण मुड़ गया और कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया। संरचना के झुकने से आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया और क्षेत्र को एहतियातन खाली कराया गया।

घटना की सूचना मिलते ही सूरत फायर विभाग हरकत में आ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पालनपुर, जहांगीरपुरा, मोराभागल, मुगलिसारा सहित पांच फायर स्टेशनों से 10 से अधिक दमकल वाहन मौके पर भेजे गए। दमकल कर्मियों ने चारों ओर से पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया।

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि, आग बुझाने के बाद भी लंबे समय तक कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना को रोका जा सके।

डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एस.डी. धोबी ने बताया कि फायर टीम के पहुंचने से पहले आग आसपास की अन्य दुकानों तक फैल चुकी थी। सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर आग को नियंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

हालांकि, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शोरूम में खड़े वाहनों, फार्मेसी, रेस्टोरेंट और अन्य दुकानों में लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

घटना एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र और अस्पताल के समीप हुई थी। समय रहते फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई और क्षेत्र को खाली कराए जाने के कारण किसी बड़ी दुर्घटना या जनहानि की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। प्रशासन ने इसे समय पर नियंत्रण में लाई गई गंभीर आग की घटना बताया है।