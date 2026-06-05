सूरत : “मोदी जहां जाते हैं, विकास का उपहार लेकर जाते हैं”- हर्ष संघवी

सूरत । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत दौरे के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गुजरात के गृह राज्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री और सूरत के लोगों के बीच वर्षों पुराना आत्मीय और भावनात्मक संबंध है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वहां विकास की नई सौगात लेकर जाते हैं और इस बार भी दक्षिण गुजरात को हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की भेंट मिली है।

हर्ष संघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष लगाव रहा है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सूरतवासियों ने उनके स्वागत के लिए पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्थाएं कीं।

उन्होंने दावा किया कि देश के इतिहास में पहली बार किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण रूप से ग्रीन प्रोटोकॉल के तहत किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को प्राथमिकता दी गई।

उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूरत शहर में विभिन्न हरित अभियानों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों और जनजागरूकता गतिविधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इससे यह संदेश गया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना शुरू की है।

इसके साथ ही उन्होंने सूरत महानगरपालिका द्वारा संचालित विभिन्न हरित परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलों की भी जानकारी दी।

अपने संबोधन में हर्ष संघवी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि सड़क, रेलवे, हवाई परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है।

उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है। सूरत में आयोजित यह कार्यक्रम इसी सोच और संकल्प का प्रतीक है, जिसमें विकास, पर्यावरण और जनभागीदारी तीनों का समन्वय देखने को मिला।

"देश आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है": हर्ष संघवी ने की प्रधानमंत्री से अपील

अपने भाषण के दौरान, हर्ष सांघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से सुरक्षा बल कम करने का फैसला वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि देशवासियों के लिए उनकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है।

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सूरत के लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 12 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम के दौरान इनडोर स्टेडियम में मौजूद हज़ारों सूरत के लोगों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ज़ोरदार तालियों के बीच, उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और उनके नेतृत्व में देश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की तारीफ़ की।