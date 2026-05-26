सूरत :  लायन विज़न चेरिटेबल ट्रस्ट का सेवा अभियान

सूरत में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय लायन विज़न चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शिक्षा एवं समाज कल्याण को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष चिराग वीरानी के नेतृत्व में लगभग 25 लाख रुपये मूल्य की शिक्षण सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम की निगरानी होमगार्ड कमांडर एवं रेड क्रॉस रक्तदान केंद्र के चेयरमैन तथा कमांडेंट डॉ. प्रफुल्ल शिरोया ने की।

इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष दिनेशभाई जोगानी सहित समाज के अनेक अग्रणी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, जूते, मोजे एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस पहल से हजारों परिवारों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ। संस्था ने इस अवसर पर अपना “रिजल्ट टार्गेट 2026” पूर्ण होने की जानकारी भी दी।

संस्था द्वारा केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। ट्रस्ट बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। संस्था अब तक लगभग 300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी है, जिससे वे प्रतिमाह करीब 50 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। संस्था ने भविष्य में 51 हजार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया है।

इसके अलावा लायन विज़न चेरिटेबल ट्रस्ट वर्ष 2019 से निःशुल्क सर्जिकल उपकरण सेवा भी उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा शिविरों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। युवाओं के लिए BSW कोर्स निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है तथा उनके रहने की व्यवस्था भी संस्था द्वारा निशुल्क की जाती है। संस्था समाज के अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुँचाने और अपने सामाजिक लक्ष्यों को पूर्ण करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।