सूरत : किरण करुणा हॉस्पिटल के सहयोग से होमगार्ड्स जवानों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित

सूरत जिला होमगार्ड्स एवं समस्त पाटीदार ट्रस्ट, सूरत संचालित किरण करुणा हॉस्पिटल के संयुक्त सहयोग से होमगार्ड्स जवानों और उनके परिवारजनों के लिए निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें सूरत शहर के डी ज़ोन यूनिट के 92 होमगार्ड्स जवानों एवं उनके परिवारजनों ने लाभ लिया।

सूरत जिला होमगार्ड्स कमांडेंट डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में किरण हॉस्पिटल एवं किरण मेडिकल कॉलेज के मुख्य दाता वल्लभभाई लखाणी, राज्यसभा सांसद गोविंदभाई धोलकिया, पद्मश्री मथुरभाई सवाणी, पाटीदार समाज के वाइस चेयरमैन लालजीभाई पटेल तथा सेक्रेटरी मनजीभाई लखाणी का विशेष सहयोग रहा।

मेडिकल कैंप के दौरान जवानों की शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई तथा विभिन्न बीमारियों का प्राथमिक निदान भी किया गया। आवश्यकता पड़ने पर आगे की विस्तृत जांच के लिए किरण हॉस्पिटल में विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।

कैंप में उपस्थित चिकित्सकों ने स्वस्थ जीवन के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को अत्यंत आवश्यक बताया। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने, शुद्ध पानी के उपयोग, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण करवाने पर भी जोर दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तनावमुक्त एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर “स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की कुंजी है” का संदेश भी दिया गया। कैंप की संपूर्ण व्यवस्था डॉ. मुकेशभाई पटेल के सहयोग से संपन्न हुई।

पद्मश्री मथुरभाई सवाणी ने कहा कि सूरत शहर में निःस्वार्थ सेवा दे रहे होमगार्ड्स जवान समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना किरण हॉस्पिटल का कर्तव्य है।

इस आयोजन में सब इंस्ट्रक्टर जयदीपभाई कातरिया, डी ज़ोन यूनिट के ऑफिसर कमांडिंग जयंतीलाल एच. दवे, प्लाटून कमांडर चिरागभाई धानाणी, पी.टी. क्लर्क एम.वाई. मुलतानी, प्लाटून सार्जेंट माणेकभाई खंतवासे सहित बड़ी संख्या में होमगार्ड्स जवान उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में किरण करुणा हॉस्पिटल के डॉक्टरों, नर्सों और सहयोगी स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत “वंदे मातरम्” गीत से हुई तथा समापन “भारत माता की जय” और “जन गण मन” के सामूहिक गायन के साथ किया गया।