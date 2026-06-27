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प्यू रिसर्च सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा: भारतीयों का डोनाल्ड ट्रंप से भरोसा घटा, व्लादिमीर पुतिन बने सबसे भरोसेमंद वैश्विक नेता

By Loktej
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प्यू रिसर्च सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा: भारतीयों का डोनाल्ड ट्रंप से भरोसा घटा, व्लादिमीर पुतिन बने सबसे भरोसेमंद वैश्विक नेता

नई दिल्ली, 27 जून (वेब वार्ता)। प्यू रिसर्च सेंटर के वर्ष 2026 के ग्लोबल ओपिनियन सर्वे ने वैश्विक राजनीति में अमेरिका की बदलती छवि को उजागर किया है। सर्वे के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में पहली बार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति भारतीय जनता का भरोसा अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है।

भारतीयों की अमेरिका के प्रति नकारात्मक राय में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है, जो यह दर्शाती है कि ट्रंप की विवादास्पद टैरिफ नीतियों और कड़े निर्णयों ने वैश्विक स्तर पर उनकी साख को प्रभावित किया है।

पुतिन ने ट्रंप को पीछे छोड़ा

सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़ों में 51 प्रतिशत भारतीयों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर सर्वाधिक भरोसा जताया है। इसके विपरीत, डोनाल्ड ट्रंप को मात्र 39 प्रतिशत और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 34 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है।

यह बदलाव स्पष्ट करता है कि भारतीय अब ट्रंप की तुलना में पुतिन के नेतृत्व को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा, सर्वे में शामिल अन्य नेताओं जैसे इमैनुएल मैक्रों और वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी भारतीय जनमत में तुलनात्मक रूप से कम विश्वास प्राप्त हुआ है।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका की साख में गिरावट

सर्वेक्षण में दुनिया भर के 36 देशों में औसतन केवल 23 प्रतिशत वयस्क ही ट्रंप के नेतृत्व का समर्थन करते नजर आए। भारत सहित इंडोनेशिया और इटली जैसे देशों में भी अमेरिकी रेटिंग में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

प्यू रिसर्च का यह डेटा, जो 3500 से अधिक भारतीयों के साक्षात्कार पर आधारित है, यह संकेत देता है कि वैश्विक शांति और स्थिरता के मामले में अमेरिका की भूमिका को लेकर विश्वभर में निराशा बढ़ रही है। ट्रंप की इमिग्रेशन और विदेशी नीतियों पर बढ़ती असहमति उनके गिरते जनाधार का मुख्य कारण मानी जा रही है।

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Tags: Donald Trump Vladimir Putin

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