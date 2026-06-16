ईरान-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता: ट्रंप ने किया ऐलान, तेहरान कभी नहीं बनाएगा परमाणु हथियार

वॉशिंगटन, 16 जून (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान अब परमाणु हथियार विकसित न करने पर सहमत हो गया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) भविष्य के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क तैयार करता है।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु गतिविधियों की कड़ी निगरानी करना और उन्हें पूरी तरह से परमाणु हथियारों से दूर रखना है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद निर्णायक है।

उपराष्ट्रपति और नेतन्याहू का रुख

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की कूटनीतिक सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता अमेरिका के लिए बड़ी जीत है। वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर पैनी नजर रखेगा और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

प्रतिबंधों में राहत और भविष्य की राह

समझौता परफॉर्मेंस-बेस्ड मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत ईरान के न्यूक्लियर वेरिफिकेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर ही उसे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी।

इस सप्ताह के अंत में जिनेवा में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल होंगे। ट्रंप ने इसे एक अत्यंत प्रभावशाली दस्तावेज़ बताया है, जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित होने के बाद सार्वजनिक कर दिया जाएगा।