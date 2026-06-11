लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
विश्व

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कड़ा रुख: सुरक्षा कारणों से सभी जहाजों की आवाजाही पर लगाई रोक

क्षेत्र में ईरान-अमेरिका के बीच सैन्य तनाव चरम पर

On
होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कड़ा रुख: सुरक्षा कारणों से सभी जहाजों की आवाजाही पर लगाई रोक

तेहरान, 11 जून (वेब वार्ता)। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हालिया अमेरिकी हमलों के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट को सभी प्रकार के जहाजों के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है।

IRGC ने चेतावनी दी है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल या तेल टैंकर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। यह कदम क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सीधे सैन्य टकराव और गोलीबारी की खबरों के बीच उठाया गया है।

सैन्य हमलों से दहला इलाका
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के कई तटीय ठिकानों जैसे बंदर अब्बास, केशम आइलैंड और सिरिक पर आत्मरक्षा में हमले किए हैं।

इन सैन्य कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में कई धमाकों की सूचना है, जिसमें नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने भी स्ट्रेट से गुजरने वाले दो जहाजों पर जवाबी कार्रवाई की है।

तनाव और वैश्विक प्रतिक्रिया
अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले ईरान द्वारा लगातार किए जा रहे ‘बेवजह’ हमलों का जवाब हैं। इस संकट ने वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य सक्रियता से पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: America Israel Iran

Related Posts

ओमान ठीक से रहे वरना उड़ा देंगे, ट्रंप ने खाड़ी देश को दी होर्मुज पर कड़ी धमकी

ओमान ठीक से रहे वरना उड़ा देंगे, ट्रंप ने खाड़ी देश को दी होर्मुज पर कड़ी धमकी

नेतन्याहू, हिज्बुल्ला से बातचीत के बाद युद्धविराम पर सहमति : ट्रंप

नेतन्याहू, हिज्बुल्ला से बातचीत के बाद युद्धविराम पर सहमति : ट्रंप

होर्मुज स्‍ट्रेट फिर खुलेगा और सुरक्षित रहेगा, यूरोपीय देशों की मदद की जरूरत नहीं: अमेरिकी राष्ट्रपति

होर्मुज स्‍ट्रेट फिर खुलेगा और सुरक्षित रहेगा, यूरोपीय देशों की मदद की जरूरत नहीं: अमेरिकी राष्ट्रपति

हॉर्मुज में अपाचे क्रैश के बाद भड़के ट्रंप, अमेरिका ने ईरान पर की भीषण बमबारी; कई ठिकानों को बनाया निशाना

हॉर्मुज में अपाचे क्रैश के बाद भड़के ट्रंप, अमेरिका ने ईरान पर की भीषण बमबारी; कई ठिकानों को बनाया निशाना