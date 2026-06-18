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ट्रंप की ईरान डील का सस्पेंस बरकरार: क्या यह ऐतिहासिक शांति समझौता है या महज एमओयू?

दुनिया भर में कूटनीतिक हलचल जारी

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ट्रंप की ईरान डील का सस्पेंस बरकरार: क्या यह ऐतिहासिक शांति समझौता है या महज एमओयू?

वाशिंगटन, 18 जून (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ डील पूरी होने के ऐलान ने वैश्विक कूटनीतिक गलियारों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

ट्रंप इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता और ‘शानदार डील’ बता रहे हैं, जबकि अमेरिका और ईरान के आधिकारिक अधिकारी इसे महज एक ‘मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ (एमओयू) करार दे रहे हैं।

इस विरोधाभासी बयानों ने दुनिया भर में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि क्या यह वास्तव में कोई परमाणु समझौता है या केवल शांति की ओर एक शुरुआती कदम।

ट्रंप का आक्रामक और कूटनीतिक अंदाज
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अपने ‘डीलमेकर’ व्यक्तित्व को उभारने के लिए इस समझौते को एक बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रहे हैं।

हालांकि, उनकी कार्यशैली में विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है; एक तरफ वे शांति और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को सैन्य कार्रवाई की सख्त चेतावनी भी दी है। यह कूटनीतिक अस्पष्टता विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या यह कोई सोची-समझी राजनीतिक चाल है।

भविष्य की अनिश्चितताएं और चुनौतियां
यद्यपि दोनों देश अगले 60 दिनों में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर कई अहम मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।

फिलहाल इसे अंतिम शांति समझौता या पूर्ण न्यूक्लियर डील कहना जल्दबाजी होगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर नजर गड़ाए हुए है कि आगामी दो महीनों में होने वाली बातचीत इन अनसुलझे मुद्दों का क्या समाधान निकालती है।

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Tags: America Iran Donald Trump

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