महंगाई पर डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान: कहा ‘मुझे महंगाई पसंद है’

वॉशिंगटन, 11 जून (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 4.2 फीसदी की वृद्धि के आंकड़ों पर एक अप्रत्याशित और विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें महंगाई पसंद है, जो उनके पिछले चुनावी वादों के बिल्कुल विपरीत है।

हालांकि, विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इस बयान को हाथों-हाथ लेते हुए सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना शुरू कर दी है, क्योंकि आम जनता के लिए रहने की लागत एक बड़ी चिंता बनी हुई है।

सीक्रेट तेल ऑपरेशन का दावा

महंगाई के दबाव को कम करने के अपने तर्क में ट्रंप ने एक ‘सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन’ का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट से 100 मिलियन बैरल से अधिक तेल निकालकर बाजार में पहुंचाया गया है, जिससे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 90 डॉलर से नीचे आ गई हैं।

ट्रंप का मानना है कि इस गुप्त अभियान के सफल होने से ऊर्जा की कीमतों में कमी आएगी और कुल महंगाई दर में गिरावट आएगी।

आर्थिक स्थिति पर राजनीतिक प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस के अनुसार, गाड़ियों और दवाओं जैसी कुछ वस्तुओं की कीमतों में मामूली राहत मिली है, लेकिन प्रति घंटा वेतन और कुल खर्च के आंकड़ों के बीच का अंतर अभी भी आम लोगों के लिए चिंता का विषय है।

ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उनका ‘अफोर्डेबिलिटी एजेंडा’ अमेरिकियों की क्रय शक्ति को बचाने के लिए काम कर रहा है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में ट्रंप के बयानों को उनकी विशिष्ट शैली और नेतृत्व क्षमता से जोड़कर देखा जा रहा है।