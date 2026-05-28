ओमान ठीक से रहे वरना उड़ा देंगे, ट्रंप ने खाड़ी देश को दी होर्मुज पर कड़ी धमकी

वॉशिंगटन, 28 मई (वेब वार्ता)। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही मुश्किल बातचीत के बीच ओमान को सीधे हमले की चेतावनी दी है।

ट्रंप ने ओमान को यह कड़ी धमकी कैबिनेट मीटिंग के बाद दी है जिससे कूटनीतिक गलियारों में सभी लोग काफी हैरान हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर ओमान ने ईरान का साथ दिया तो अमेरिका उस पर सैन्य हमला करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा।

यह कड़ा बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच इस संवेदनशील स्ट्रेट को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है।

ट्रंप की ओमान को धमकी खाड़ी में तनाव के बीच ट्रंप ने ओमान जैसे अपने सबसे करीबी और पुराने सहयोगी को खुलेआम इस तरह की गंभीर चेतावनी दी है।

ट्रंप से जब जलडमरूमध्य के नियंत्रण समझौते पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी अनुमति से पूरी तरह साफ इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेट पर किसी भी एक देश को अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी।

यह सख्त बयान मध्य पूर्व की अस्थिर राजनीति में एक नए विवाद और बहुत बड़े संकट की तरफ साफ इशारा कर रहा है। ओमान को उड़ाने की धमकी वॉइट हाउस की कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने साफ कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है और हमेशा सबके लिए पूरी तरह खुला रहेगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि ओमान को भी बाकी देशों की तरह ही पेश आना होगा वरना अमेरिकी सेना उन्हें सीधे उड़ा देगी। ट्रंप का स्पष्ट मानना है कि ओमान इस बात की गहराई और गंभीरता को अच्छी तरह समझता है और वह आगे से बिल्कुल ठीक रहेगा।

ट्रंप की इस अचानक की गई कड़ी बयानबाजी ने बहुत से कूटनीतिक जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों को पूरी तरह से चौंका दिया है। ओमान खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे पुराना और बहुत ही भरोसेमंद करीबी सहयोगी देश हमेशा से माना जाता रहा है। ओमान ने अमेरिका और ईरान के

भारी तनाव के बीच हमेशा एक शांत मध्यस्थ की अहम भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है।

ईरान का नया होर्मुज प्लान

ईरान ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वह इस अहम स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से अब नया टोल टैक्स वसूलेगा। ईरान इस टोल टैक्स से होने वाली भारी कमाई को ओमान के साथ बांटने की एक नई और बड़ी योजना भी बना रहा है।

ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि वाणिज्यिक शिपिंग और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।

वॉइट हाउस ने ईरान की इस रिपोर्ट और होर्मुज स्ट्रेट को ओमान के साथ नियंत्रित करने वाले दावे को मनगढ़ंत बताया है। समाचार एजेंसी ने ट्रंप की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या उनके बयान में ओमान की जगह वास्तव में ईरान होना चाहिए था।

अमेरिकी विदेश विभाग ने इसके तुरंत बाद बिना किसी सुधार के ट्रंप की टिप्पणियों का ट्रांसक्रिप्ट सीधा सार्वजनिक तौर पर पोस्ट कर दिया।