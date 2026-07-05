सूरत :  विप्र गौरव दिवस पर वृक्षारोपण और वृद्धाश्रम में सेवा कार्य

विप्र फाउंडेशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक सुशील ओझा के जन्मदिवस को "विप्र गौरव दिवस" के रूप में मनाते हुए विप्र फाउंडेशन गुजरात जोन-15, सूरत द्वारा सेवा एवं संस्कार को समर्पित विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण एवं वृद्धाश्रम में अल्पाहार वितरण कर समाजसेवा का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत गोडादरा रोड स्थित श्रीकृष्णा क्लासिमा परिसर में वृक्षारोपण के साथ हुई। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया। इसके बाद डिंडोली ब्रिज के समीप स्थित एक वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को स्नेहपूर्वक अल्पाहार वितरित किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

विप्र फाउंडेशन गुजरात प्रदेश के महामंत्री सज्जन महर्षि ने बताया कि संस्थापक सुशील ओझा के जन्मदिवस को सेवा कार्यों के माध्यम से मनाना ही उनके विचारों और संस्कारों को सच्चा सम्मान है। उन्होंने कहा कि विप्र फाउंडेशन समाज में सेवा, संस्कार और संगठन की भावना को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।



इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तुलसीभाई राजपुरोहित, संरक्षक द्वारका प्रसाद सारस्वत, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष तोलाराम सारस्वत, राष्ट्रीय सचिव बाबूलाल पालीवाल, जोन सचिव श्रीमती कामना खंडेलवाल, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष बजरंग सिंह राजपुरोहित, परशुराम कुंड प्रभारी रामावतार पारीक, सूरत जिला अध्यक्ष घनश्याम सेवग, गुजरात प्रदेश संगठन महामंत्री मीठालाल जोशी, कोषाध्यक्ष विनोद सारस्वत,जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती सौभा रूँथला, जिला महिला उपाध्यक्ष श्रीमती ममता बोचिवाल, जिला महिला महामंत्री श्रीमती कांता पारीक, महिला कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती मैनाजी, जिला महामंत्री दामोदर गौड़, सूरत युवा अध्यक्ष पवन सेवदा, युवा उपाध्यक्ष धीरज सिंह राजपुरोहित, युवा प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा, अनिल बोहरा, अटल बिहारी भोजक सहित विप्र फाउंडेशन की कार्यकारिणी के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में सभी ने सुशील ओझा के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामना करते हुए समाजसेवा के कार्यों को और अधिक गति देने का संकल्प लिया।