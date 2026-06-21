सूरत : महेश नवमी महोत्सव पर मंगलवार को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा

श्री महेश मित्र मंडल की ओर से महेश नवमी महोत्सव मंगलवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आयोजन के संयोजक संतोष भट्टड एवं नरेंद्र राठी ने बताया कि महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। शोभा यात्रा वेसू स्थित ऋषि विहार से प्रारंभ होकर नंदनवन, ईको गार्डन एवं मोडेस्टा, वीआईपी रोड होते हुए श्री श्याम बाबा मंदिर पहुंचेगी।

शोभा यात्रा में विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल रहेंगी। पुरुष एवं महिलाएं भक्ति संगीत की धुन पर नाचते-झूमते हुए यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की जाएगी तथा शोभा यात्रा पर पुष्पवृष्टि भी की जाएगी। इसके बाद सुबह 8 बजे सामूहिक शिव अभिषेक का आयोजन होगा। साथ ही सुबह और शाम रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। महोत्सव के अंतर्गत शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में श्री जैसल माहेश्वरी मैत्री मंडल एवं जैसलमेर युवा संगठन के कार्यकर्ता सहयोग प्रदान करेंगे।