सूरत : SGCCI ने ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो 2026 से पहले आयोजित किया ‘एग्ज़िबिटर ग्रोथ समिट’

सूरत, 11 जून 2026: सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) द्वारा आगामी ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो 2026 के मद्देनज़र ‘एग्ज़िबिटर ग्रोथ समिट’ का आयोजन किया गया।

समिट का उद्देश्य एक्सपो में भाग लेने वाले उद्यमियों और प्रदर्शकों को वैश्विक बाजार में व्यवसाय विस्तार, उत्पाद प्रस्तुति और प्रदर्शनी से अधिकतम व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ डिजिटल इंडिया की थीम के अनुरूप डिजिटल तिलक एवं डिजिटल दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर SGCCI के अध्यक्ष अशोकभाई जीरावाला ने कहा कि सूरत के टेक्सटाइल उद्योग को अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करनी होगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण गुजरात अगले पांच वर्षों में 10 करोड़ मीटर कपड़ा उत्पादन की क्षमता हासिल करेगा। इसके लिए उद्योगों को केवल उत्पादन बढ़ाने के बजाय वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान देना होगा।

SGCCI के ऑल एग्ज़िबिशन चेयरमैन मनीषभाई कपाड़िया ने कहा कि इस समिट का उद्देश्य प्रदर्शकों को यह समझाना है कि वे अपने उत्पादों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर संभावित ग्राहकों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आगामी वर्षों में पेरिस सहित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे दक्षिण गुजरात के उद्योगपतियों को वैश्विक बाजार में नए अवसर प्राप्त हो सकें।

ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो के चेयरमैन डॉ. हरेशभाई पटेल ने जानकारी दी कि एक्सपो के लिए लगभग 200 स्टॉल बुक हो चुके हैं और 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजन किया जाएगा।

देशभर की प्रमुख एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया है, जो अपने साथ शीर्ष खरीदारों को लेकर आएंगी। दिल्ली, जयपुर, मुंबई और केरल सहित विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित किए गए हैं तथा एक्सपो में 35,000 से अधिक खरीदारों और विज़िटर्स की उपस्थिति का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम के दौरान स्टॉल प्रबंधन, ग्राहक संवाद, निर्यात संभावनाओं और बिजनेस फॉलो-अप से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट विशेषज्ञ अमितभाई मुलानी ने वैश्विक बाजार में भारतीय टेक्सटाइल की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए खरीदारों की पहचान और प्रभावी संवाद के महत्व को रेखांकित किया।

धवलभाई चेता ने प्रदर्शनी पूर्व तैयारियों, आकर्षक स्टॉल डिज़ाइन और डिजिटल नेटवर्किंग पर जोर दिया, जबकि चिरागभाई जेठानी ने प्रदर्शनी के बाद संभावित ग्राहकों के साथ त्वरित फॉलो-अप और दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंध विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा की।

समिट में SGCCI के उपाध्यक्ष रविराजभाई देसाई, मानद सचिव परेशभाई लाठिया, मानद कोषाध्यक्ष अतुलभाई पटेल, ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो आयोजन समिति के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में उद्योगपति और प्रदर्शक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रायोजक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजकों के अनुसार यह समिट सूरत के टेक्सटाइल उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।