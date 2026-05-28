सूरत : श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन कृष्ण बाल लीलाओं का भाव पूर्ण वर्णन

सूरत के पर्वत पाटिया स्थित माहेश्वरी लग्जरिया में बांगड़ परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, गोवर्धन पूजा एवं छप्पन भोग का भव्य आयोजन किया गया। कथा स्थल पर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। वहीं भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग का विशेष आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा।

कथा के दौरान व्यासपीठ से भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं की कथा सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। आयोजन स्थल को आकर्षक फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से सजाया गया था, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया।

गोवर्धन पूजा एवं छप्पन भोग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर भक्तों ने मंगल गीतों और भजनों के साथ उत्सव में भाग लिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित होकर धार्मिक आयोजन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद का वितरण भी किया गया।

बांगड़ परिवार ने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा का उद्देश्य समाज में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना तथा लोगों को भक्ति से जोड़ना है। कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं।