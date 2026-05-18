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सूरत

रेड एंड व्हाइट स्किल एजुकेशन द्वारा सूरत में आयोजित "फैशन शो 2026" में  विद्यार्थियों ने बिखेरा जलवा

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रेड एंड व्हाइट स्किल एजुकेशन द्वारा सूरत में आयोजित

सूरत। शहर ने शनिवार शाम फैशन, रचनात्मकता और प्रतिभा का ऐसा अद्भुत संगम देखा, जिसने एक नया इतिहास रच दिया। रेड एंड व्हाइट स्किल एजुकेशन द्वारा आयोजित ‘फैशन शो २०२६’ ने भव्यता, नवाचार और युवा प्रतिभा के प्रदर्शन के नए मानक स्थापित किए। यह आयोजन न केवल गुजरात, बल्कि भारत के सबसे बड़े फैशन शो में शामिल हो गया।

शहर के रामायण फार्म में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 6000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों, टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े दिग्गजों, फैशन डिजाइनर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और प्रोफेशनल मॉडलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशाल जनसमूह की मौजूदगी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) से अधिकृत संस्था रेड एंड व्हाइट स्किल एजुकेशन के संस्थापक हितेश देसाई और हसमुख रफालिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से फैशन डिजाइनिंग विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक और अभिनव परिधानों का भव्य प्रदर्शन।

रैंप पर प्रोफेशनल मॉडलों ने विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और मेहनत से तैयार परिधानों को शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया। हर प्रस्तुति ने दर्शकों की भरपूर सराहना बटोरी। इस अवसर पर सेलिब्रिटी अतिथियों के रूप में भरत सिंह वालिया, टीना रांका और मोहित राजपूत विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इसके साथ ही प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर्स मनीष रेशमवाला, संगीता चोक्सी, नीरज वैद्य और प्राची पटेल की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। पारंपरिक सौंदर्य, आधुनिक शैली और सृजनात्मकता का अनूठा संगम इस शो की विशेष पहचान बना।

इस आयोजन ने न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को नई उड़ान दी, बल्कि सूरत को फैशन और डिजाइनिंग के उभरते केंद्र के रूप में भी नई पहचान दिलाई। ‘फैशन शो 2026’ ने यह साबित कर दिया कि जब शिक्षा, कौशल और रचनात्मकता एक मंच पर आते हैं, तो परिणाम असाधारण होते हैं। यह आयोजन युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर लंबे समय तक याद किया जाएगा।

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Tags: Surat PNN

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