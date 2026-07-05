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सूरत महानगर भाजपा का ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान’ संपन्न

समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने कार्यकर्ताओं का किया मार्गदर्शन, संगठन की मजबूती पर दिया जोर

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सूरत महानगर भाजपा का ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान’ संपन्न

सूरत। भारतीय जनता पार्टी, सूरत महानगर द्वारा आयोजित ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026’ के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ।

समापन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन, विचारधारा एवं जनसेवा के विषय में मार्गदर्शन दिया।

सी. आर. पाटिल ने कहा कि इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य संगठन के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संस्कृति तथा जनसेवा के मूल्यों से गहराई से जोड़ना है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं को भविष्य में संगठनात्मक दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की प्रेरणा और नई ऊर्जा प्राप्त होती है।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि विचारधारा आधारित संगठन है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास और संगठन की निरंतर मजबूती के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से राष्ट्रहित और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन के कार्यों में सक्रिय रहने का आह्वान किया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि “प्रशिक्षित कार्यकर्ता, सशक्त वार्ड और मजबूत संगठन” की अवधारणा पर आधारित यह महाअभियान सूरत महानगर भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक प्रभावी एवं मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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Tags: Bhartiya Janta Party (BJP) Surat C R Patil

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