सूरत नगर निगम की 12 समितियों को मंगलवार को मिलेगा नया नेतृत्व

सूरत। सूरत नगर निगम के नए कार्यकाल की प्रशासनिक संरचना मंगलवार को पूरी हो जाएगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के करीब 70 दिन बाद नगर निगम की 12 स्थायी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की औपचारिक नियुक्ती होगी।

इसके साथ ही सभी समितियों को नया नेतृत्व मिल जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस बार भी विपक्ष को किसी भी समिति में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

नगर निगम चुनाव के परिणाम 28 अप्रैल को घोषित हुए थे। इसके बाद 28 मई को मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति अध्यक्ष सहित प्रमुख पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ, जबकि 30 जून की सामान्य सभा में विभिन्न समितियों के सदस्यों की घोषणा की गई थी। अब मंगलवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के साथ नए कार्यकाल की प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण होगी।

नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार सुबह तीन अलग-अलग समिति कक्षों में चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। प्रत्येक समिति अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करेगी। दोपहर तक पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारी औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे।

नगर निगम में परंपरागत रूप से समिति सदस्यों की सूची में पहले स्थान पर शामिल सदस्य को अध्यक्ष तथा दूसरे स्थान पर शामिल सदस्य को उपाध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा रही है। हालांकि अंतिम समय तक नामों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा और अटकलों का दौर जारी रहा।

लंबे इंतजार के बाद समितियों का गठन होने से नवनियुक्त सदस्यों, उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मंगलवार को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नगर निगम कार्यालय पहुंचने तथा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करने की संभावना है।

समितियों के संभावित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

हेल्थ समिति: अध्यक्ष – अशोक रांदेरिया, उपाध्यक्ष – विक्रम देसाई

पब्लिक वर्क्स समिति: अध्यक्ष – राजेंद्र पटेल, उपाध्यक्ष – शीतल प्रतीक पटेल

वॉटर समिति: अध्यक्ष – रश्मिबेन साबू, उपाध्यक्ष – महेशकुमार मकवाना

टाउन प्लानिंग समिति: अध्यक्ष – महेंद्र देसाई, उपाध्यक्ष – अशोक मांगीलाल शाह

सोशल वेलफेयर एवं कल्चरल समिति: अध्यक्ष – राजेश राणा, उपाध्यक्ष – ईश्वर नरोला

गटर समिति: अध्यक्ष – रवींद्र विट्ठलभाई खेरनार, उपाध्यक्ष – रजनीत देसाई

लॉ समिति: अध्यक्ष – मोहिनीबेन राठौड़, उपाध्यक्ष – काव्याबेन पटेल

हॉस्पिटल समिति: अध्यक्ष – अलकाबेन पाटिल, उपाध्यक्ष – हेमाक्षीबेन चौहान

गार्डन समिति: अध्यक्ष – सुरेशभाई धमेलिया, उपाध्यक्ष – विधिबेन राठौड़

लाइट एंड फायर समिति: अध्यक्ष – सोनूबेन अंबालिया, उपाध्यक्ष – सुधाबेन राजेश पांडे

स्लम अपग्रेडेशन समिति: अध्यक्ष – दिग्विजय सिंह बराड़, उपाध्यक्ष – वंदनाबेन घोघारी

ट्रांसपोर्ट समिति: अध्यक्ष – मनीषभाई चिमनभाई पटेल, उपाध्यक्ष – रीना सिंह अजीतसिंह राजपूत

समितियों के गठन के साथ नगर निगम के नए कार्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। वहीं, विपक्ष को सभी समितियों से बाहर रखे जाने को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है।