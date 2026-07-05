सूरत : नवसारी में 6वीं गुजरात राज्य ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ

सूरत। नवसारी स्थित सर सी.जे.एन.ज़ेड. हाई स्कूल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को 6वीं गुजरात राज्य ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ।

प्रतियोगिता का उद्घाटन सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने किया। गुजरात ग्रेपलिंग कुश्ती समिति द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में गुजरात ग्रेपलिंग कुश्ती समिति के चेयरमैन सुभाष डावर ने मुख्य अतिथि अशोक जीरावाला का स्वागत करते हुए ग्रेपलिंग खेल के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि गुजरात के खिलाड़ी ग्रेपलिंग कुश्ती में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पारंपरिक रूप से मजबूत माने जाने वाले राज्यों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य अब केवल उद्योग और व्यापार ही नहीं, बल्कि खेलों में भी नई पहचान बना रहा है।

अपने संबोधन में अशोक जीरावाला ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि गुजरात के युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में देश का गौरव बढ़ाया है और अब समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य का परचम लहराने का है।

उन्होंने ग्रेपलिंग कुश्ती समिति के पदाधिकारियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी तथा खिलाड़ियों के विकास और इस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से अधिक सहयोग दिलाने का भरोसा भी जताया।

राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में गुजरात के 19 जिलों से लगभग 425 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन की सफलता का श्रेय गुजरात ग्रेपलिंग कुश्ती समिति के अध्यक्ष मिर्जा जी, मयूर पटेल, महासचिव अमित कलसारिया तथा सर सी.जे.एन.ज़ेड. हाई स्कूल के प्राचार्य मरज़बान पत्रावाला सहित आयोजन समिति को दिया गया, जिनके प्रयासों से प्रतियोगिता का सफल आयोजन संभव हो सका।