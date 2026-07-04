सूरत : दिल्ली में होगा भारतीय व्यापार महोत्सव, 40 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल: सांसद प्रवीण खंडेलवाल

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) द्वारा आयोजित सेमिनार में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आगामी 12 से 15 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय व्यापारियों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है।

चैंबर अध्यक्ष अशोक जीरावाला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘स्वदेशी अपनाएं’ और ‘भारतीय वस्तुएं खरीदें और बेचें’ जैसे आह्वानों को आगे बढ़ाते हुए छोटे और बड़े व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित होने वाला यह व्यापार महोत्सव CAIT और आईटीपीओ (ITPO) के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार के व्यापार महोत्सव मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता सहित देश के प्रमुख शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे।

प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि अगले तीन वर्षों के दौरान दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर सहित विभिन्न देशों में भी भारतीय व्यापार महोत्सव आयोजित किए जाएंगे, ताकि भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल सके। इसके अलावा देशभर में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ की अवधारणा के तहत स्थानीय स्तर पर भी व्यापार महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित होने वाला चार दिवसीय भारतीय व्यापार महोत्सव आठ थीम आधारित जोन में विभाजित होगा। इस दौरान व्यापार और उद्योग से जुड़े 36 सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में 1,000 स्टॉल, लगभग 2 लाख प्रतिनिधियों की भागीदारी तथा 40 देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रस्तावित है।

उन्होंने विशेष रूप से बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सूरत की भागीदारी सबसे अधिक रहेगी। सूरत के उद्योग जगत ने महोत्सव में भागीदारी के लिए 7,000 वर्गफुट क्षेत्रफल के स्टॉल बुक कराए हैं, जो शहर के वस्त्र उद्योग की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है।