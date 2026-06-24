सूरत : सुमुल डेयरी चुनाव 2026: पांच उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, अब 11 सीटों पर होगा मुकाबला

सूरत। सुमुल डेयरी प्रबंधन समिति चुनाव 2026 को लेकर सहकारिता राजनीति में गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूरत जिले की 9 और तापी जिले की 7 सीटों सहित कुल 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बुधवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सभी 16 अधिकृत उम्मीदवारों ने शुभ मुहूर्त में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

इस बीच, पांच सीटों पर किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के कारण भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। इसके चलते अब शेष 11 सीटों पर चुनावी मुकाबला होगा।

सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष भरतभाई राठौड़, विधायक संदीप देसाई, राजू पाठक सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। भरतभाई राठौड़ ने बताया कि कुल 16 सीटों में से पांच सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद अब 11 सीटों पर मतदान कराया जाएगा।

नामांकन की अंतिम तिथि तक अन्य किसी उम्मीदवार द्वारा फॉर्म नहीं भरे जाने के कारण निम्नलिखित उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं:

चोर्यासी सीट – संदीप देसाई

कामरेज सीट – बलवंत पटेल

मांगरोल सीट – राजू पाठक

बारडोली सीट – अजीतभाई पटेल

पलसाना सीट – भरतसिंह सोलंकी

बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश, नहीं माने तो होगी कार्रवाई

जिला भाजपा अध्यक्ष भरतभाई राठौड़ ने कहा कि वालोड सीट से नामांकन दाखिल करने वाले नरेश पटेल तथा ओलपाड सीट से वसंतभाई पटेल को पार्टी की ओर से अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसके बावजूद दोनों ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता दोनों उम्मीदवारों से बातचीत कर उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए समझाएंगे। यदि इसके बावजूद वे चुनाव लड़ने पर अड़े रहते हैं, तो पार्टी अनुशासन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पार्टी से निलंबित अथवा निष्कासित किया जा सकता है।

सुमुल डेयरी चुनाव को लेकर अब शेष 11 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है, जबकि निर्विरोध निर्वाचित हुए पांच उम्मीदवारों ने पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है।