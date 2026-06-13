श्री गुरुकृपा विद्या संकुल ने सूरत में दो नई प्रीस्कूल शाखाओं का शुभारंभ किया

श्री गुरुकृपा विद्या संकुल ने प्रारंभिक बाल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए सूरत में दो नई प्रीस्कूल शाखाओं का शुभारंभ किया है।

गुरु नेक्स्टजेन प्रीस्कूल का उद्घाटन 5 जून 2026 को आनंद महल रोड, अडाजन में श्री मुकेश पटेल (चेयरमैन), श्रीमती ईवा शाह (मैनेजिंग डायरेक्टर) एवं श्री राजेंद्र पारेख (को-फाउंडर) के नेतृत्व में किया गया। इस शाखा में प्लेग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी तथा डे-केयर की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

गुरु किड्स ज़ोन प्रीस्कूल का उद्घाटन 6 जून 2026 को गोडादरा, सूरत में श्री मुकेश पटेल (चेयरमैन) एवं सुश्री मिता जाविया (मैनेजिंग डायरेक्टर) के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस शाखा में प्लेग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी एवं सीनियर केजी के कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

दोनों प्रीस्कूल शाखाओं को बच्चों के लिए सुरक्षित, स्नेहपूर्ण एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, जो उनके प्रारंभिक वर्षों में समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

इस अवसर पर प्रबंधन ने बताया कि इन नई शाखाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सूरत के अधिक से अधिक परिवारों तक गुणवत्तापूर्ण प्रीस्कूल शिक्षा पहुंचाना है, ताकि प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान, उचित देखभाल तथा सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त हो सकें।

प्रबंधन ने SGVS के चेयरमैन श्री मुकेश पटेल के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिनकी दूरदर्शी सोच एवं समर्पण संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर निरंतर अग्रसर कर रहे हैं तथा भावी पीढ़ियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

इन नई शाखाओं के साथ, SGVS सूरत के अधिक परिवारों तक गुणवत्तापूर्ण प्रीस्कूल शिक्षा पहुंचाने तथा नन्हे-मुन्ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के अपने मिशन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।