लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत टेक्सटाइल मार्केट सोसायटी चुनाव: जांच में तीन नामांकन निरस्त, 50 पत्रक सही पाये गये

20 सीटों के लिए 18 जुलाई को होगा मतदान, 8 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकेंगे उम्मीदवार

On
सूरत टेक्सटाइल मार्केट सोसायटी चुनाव: जांच में तीन नामांकन निरस्त, 50 पत्रक सही पाये गये

दी सूरत टेक्सटाइल मार्केट को-ऑपरेटिव शॉप्स एंड वेयरहाउसेस सोसाइटी लिमिटेड के वर्ष 2026-31 कार्यकाल के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। सोसायटी की 20 सीटों के लिए 18 जुलाई 2026 को मतदान कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 74 उम्मीदवारी पत्र वितरित किए गए थे, जिनमें से 53 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

चीफ इलेक्शन ऑफिसर अशोक जैन तथा इलेक्शन ऑफिसर अनिल अग्रवाल और महेंद्रपाल खुराना ने बताया कि 4 जुलाई को शाम 4 बजे तक हुई नामांकन पत्रों की जांच में लीज की निर्धारित राशि से कम राशि जमा होने के कारण तीन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। निरस्त किए गए नामांकन में मोहनलाल कोटूराम नंदवानी (दुकान नंबर सी-3006), ओमप्रकाश गोविन्दराम नारंग (दुकान नंबर जेड1-3162) तथा विनीत विमलप्रसाद जैन (दुकान नंबर वी/3145) शामिल हैं। जांच के बाद 50 नामांकन पत्र वैध पाए गए और इन्हीं उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है।

निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त हुए हैं, वे सहकारी कानून के प्रावधानों के तहत 6 जुलाई तक अपील कर सकते हैं। वहीं, वैध उम्मीदवार 8 जुलाई को शाम 5 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद उसी दिन शाम 6 बजे अंतिम उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी और मतों की गणना पूरी होने के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत :  बिना BIS-ISI मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर BIS की कार्रवाई, 2265 नग जब्त

सूरत :  बिना BIS-ISI मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर BIS की कार्रवाई, 2265 नग जब्त

सूरत : एक ही परिवार से माता-पुत्र का नेत्रदान, मानवता के लिए बना प्रेरणादायी उदाहरण

सूरत : एक ही परिवार से माता-पुत्र का नेत्रदान, मानवता के लिए बना प्रेरणादायी उदाहरण

सूरत : चैंबर और जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के संयुक्त सेमिनार में जीएसटी अपील प्रक्रिया पर दी गई विस्तृत जानकारी

सूरत : चैंबर और जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के संयुक्त सेमिनार में जीएसटी अपील प्रक्रिया पर दी गई विस्तृत जानकारी

21BY72 स्टार्टअप समिट को भव्य प्रतिसाद, दो दिन में पहुंचे 10 हजार से अधिक प्रतिभागी

21BY72 स्टार्टअप समिट को भव्य प्रतिसाद, दो दिन में पहुंचे 10 हजार से अधिक प्रतिभागी

Latest Posts

गुजरात : साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट 'CG Semi' का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले- भारत ग्लोबल चिप हब बनने की ओर अग्रसर
गुजरात : साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट 'CG Semi' का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले- भारत ग्लोबल चिप हब बनने की ओर अग्रसर
सूरत में पहली बार हाई-टेक रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ
सूरत में पहली बार हाई-टेक रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ
सूरत : दिल्ली में होगा भारतीय व्यापार महोत्सव, 40 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल: सांसद प्रवीण खंडेलवाल
सूरत : दिल्ली में होगा भारतीय व्यापार महोत्सव, 40 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल: सांसद प्रवीण खंडेलवाल
सूरत : ‘एम्पावर्ड वुमन, एम्पावर्ड नेशन’ सेमिनार, महिला उद्यमिता पर स्मृति ईरानी का जोर
सूरत : ‘एम्पावर्ड वुमन, एम्पावर्ड नेशन’ सेमिनार, महिला उद्यमिता पर स्मृति ईरानी का जोर
सूरत टेक्सटाइल मार्केट सोसायटी चुनाव: जांच में तीन नामांकन निरस्त, 50 पत्रक सही पाये गये
सूरत टेक्सटाइल मार्केट सोसायटी चुनाव: जांच में तीन नामांकन निरस्त, 50 पत्रक सही पाये गये