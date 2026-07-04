सूरत : सुशील ओझा के जन्मदिवस पर विप्र गौरव दिवस आज, रक्तदान, वृक्षारोपण और सेवा कार्यक्रम होंगे आयोजित

विप्र फाउंडेशन के संस्थापक एवं समाजसेवी सुशील ओझा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रविवार, 5 जुलाई 2026 को 'विप्र गौरव दिवस' मनाया जाएगा। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन गुजरात जोन-15, सूरत की ओर से सेवा, संस्कार और समर्पण की भावना को समर्पित तीन विशेष जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सारोली स्थित विप्र गौरव भवन में रक्तदान शिविर के साथ होगी। आयोजकों ने इसे "रक्तदान महादान" बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान कर जरूरतमंदों के जीवन बचाने में सहयोग करने की अपील की है। इसके बाद दोपहर 2 बजे गोडादरा रोड स्थित श्रीकृष्णा क्लासिमा, मिडास स्क्वायर के समीप वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ अधिक से अधिक पौधे लगाकर धरती को हराभरा बनाना है।वहीं, शाम 4 बजे डिंडोली ब्रिज के पास स्थित डिंडोली वृद्धाश्रम में अल्पाहार सेवा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से वृद्धजनों की सेवा कर उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का संदेश दिया जाएगा।

विप्र फाउंडेशन ने बताया कि संस्था का मूल उद्देश्य समाज में सेवा, संस्कार एवं समर्पण की भावना को सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य के अनुरूप सुशील ओझा के जन्मदिवस को समाजोपयोगी गतिविधियों के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया है। विप्र फाउंडेशन गुजरात जोन-15 ने समाज के प्रबुद्धजनों, कार्यकर्ताओं एवं विप्र बंधुओं से इन सभी सेवा कार्यक्रमों में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान करते हुए "सेवा ही सर्वोत्तम संस्कार है" के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग की अपील की है।