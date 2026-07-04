सूरत : श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी घोषित, रतन गोयल बने अध्यक्ष

श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट, सूरत की वार्षिक बैठक सिटी लाइट स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष 2026-27 के लिए ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में रतन गोयल को अध्यक्ष चुना गया। वहीं प्रह्लाद अग्रवाल, प्रमोद बंसल एवं कृष्ण अग्रवाल को उपाध्यक्ष, सुशील बंसल एवं अशोक जैन को मंत्री, सुदर्शन मातेनहेलिया को संयुक्त सचिव तथा अजय बंसल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बैठक में उपस्थित ट्रस्ट के सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में ट्रस्ट की गतिविधियों को और गति मिलेगी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का विस्तार होगा। इस अवसर पर आगामी रामलीला आयोजन को भव्य, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों ने एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया तथा आयोजन की रूपरेखा पर भी चर्चा की।