सूरत : महेश नवमी पर माहेश्वरी महिला मंडल ने कराया श्रीमद् भगवद् गीता अंताक्षरी का आयोजन

श्री माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से महेश नवमी के उपलक्ष्य में रविवार को श्रीमद् भगवद् गीता पर आधारित विशेष अंताक्षरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गीता बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन में कुल 44 माहेश्वरी बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों को चार टीमों में विभाजित किया गया, जिनके नाम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद रखे गए। बच्चों ने श्रीमद् भगवद् गीता के श्लोकों एवं ज्ञान से जुड़ी अंताक्षरी में अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और आयोजन को सफल बनाया। सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। बच्चों के लिए नाश्ता एवं कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष जयश्री भराडिया के मार्गदर्शन में किया गया। उपाध्यक्ष सारिका चांडक ने मंच संचालन किया, जबकि लीला चांडक द्वारा बच्चों को पारितोषिक प्रदान किए गए। माहेश्वरी महिला मंडल के इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में धार्मिक ज्ञान, संस्कार और श्रीमद् भगवद् गीता के प्रति रुचि बढ़ाना रहा।