सूरत : नासीरनगर डिमोलिशन विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन तेज, आयुक्त आवास तक पहुंचा विरोध

सूरत। नासीरनगर फर्जी और भूतिया डिमोलिशन विवाद को लेकर मंगलवार को सूरत नगर निगम के मुख्यालय तापी भवन और नगर आयुक्त के सरकारी आवास पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रभावित परिवारों और शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित अवैध एवं विवादित डिमोलिशन कार्रवाई के विरोध में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

सूरत शहर कांग्रेस अध्यक्ष विपुल उधनावाला, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष हरीश सूर्यवंशी, शहर कांग्रस के महामंत्री जयेश भट्ट, कांगेस के पार्षद अरसद जरीवाला, पूर्व पार्षद असलम सायकलवाला, कार्यकर्ता संतोष पाटील, जतीन जरीवाला, शिवा राजपुत सहित प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर आयुक्त कार्यालय के सामने अनशन शुरू करने की तैयारी की।

हालांकि, इस दौरान नगर आयुक्त एम. नागराजन कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और नासीरनगर के प्रभावित लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए नगर आयुक्त के सरकारी आवास का रुख किया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना पर्याप्त पूर्व सूचना और पुनर्वास की व्यवस्था किए कई परिवारों के मकानों को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई में पक्षपात बरता गया और गरीब परिवारों के हितों की अनदेखी की गई।

प्रभावित परिवारों और कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि विस्थापित लोगों के लिए तत्काल वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए, हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए तथा पूरे मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

नगर निगम मुख्यालय में आयुक्त की अनुपस्थिति के बाद प्रदर्शनकारी उनके सरकारी आवास पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रभावित परिवार बेघर हो चुके हैं और उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है।

स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान पर विरोध दर्ज कराने की सलाह दी और आवास परिसर के बाहर प्रदर्शन न करने को कहा।

हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और नगर निगम आयुक्त को फुल देकर उनका सम्मान करने की जिद पकड़ी। इसके बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वहां मौजूद नासीरनगर के निवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

फिलहाल, पूरे मामले को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। प्रभावित परिवारों ने अपनी मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।

शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष हरीश सूर्यवंशी ने कहा कि हम शांतीपूर्वक अनशन करना चाहते थे और नगर निगम आयुक्त को गुलाब का फुल देकर उनका सम्मान करना चाहते थे। हम कानुन व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे रहे थे फिर भी पुलिस अधिकारियों ने हमें हिरासत में लिया है। आगामी दिनों में आक्रामक कार्यक्रम की रणनित‌ी कांग्रेस द्वार तय की जायेगी।