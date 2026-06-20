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सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने 98 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया ई-उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे मौजूद

श्रीनाथजी फ्लाईओवर एंट्री रैंप समेत विभिन्न जनसुविधा परियोजनाएं जनता को समर्पित; सूरत को ‘विकसित भारत’ का अग्रणी शहर बताया

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सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने 98 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया ई-उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे मौजूद

सूरत। सूरत नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न जोनों में लगभग 98 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण की गई विकास परियोजनाओं का शनिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री  सी.आर. पाटिलने ई-उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

विकास कार्यों के अंतर्गत हीराबाग जंक्शन को पार करने के बाद अश्विनीकुमार-वल्लभाचार्य रोड से कपोद्रा जंक्शन तक मौजूदा श्रीनाथजी फ्लाईओवर ब्रिज पर बनाए गए नए एंट्री रैंप का उद्घाटन भी किया गया। नगर निगम का मानना है कि ये परियोजनाएं शहर के यातायात प्रबंधन को और अधिक सुगम बनाने के साथ नागरिकों की सुविधाओं में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

डभोली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि आज सूरत को “ब्रिज सिटी” के रूप में पहचान मिल रही है।

शहर में 125 से अधिक पुलों का निर्माण कर ट्रैफिक समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के कारण नागरिकों का समय, ऊर्जा और धन तीनों की बचत हो रही है।

उन्होंने कहा कि सूरत के उद्यमी, व्यापारी और उद्योगपति नई तकनीकों का उपयोग कर चीन सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बेहतर गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी कीमतों और आकर्षक पैकेजिंग के कारण सूरत राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

सी.आर. पाटिल ने कहा कि सूरत मेट्रो का सफल ट्रायल रन पूरा हो चुका है और जल्द ही यह आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी। साथ ही, देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लाभ भी सूरत को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद सूरत और मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग एक घंटे तक सीमित हो जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच आवागमन और अधिक सुविधाजनक बन जाएगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवाचार और तेज विकास के बल पर सूरत “विकसित गुजरात” और “विकसित भारत” के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

कार्यक्रम में महापौर  श्रीमती मायाबेन मावाणी, सांसद मुकेशभाई दलाल, विधायक  किशोरभाई कनानी, प्रवीणभाई घोघरी, उप महापौर सुधाकर चौधरी, स्थायी समिति अध्यक्ष  राजन पटेल, शासक दल की नेता श्रीमती अल्पाबेन मेहता, दंडक श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी, मनपा आयुक्त एन. नागराजन, शहर संगठन अध्यक्ष परेश पटेल सहित पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित थे।

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Tags: Harsh Sanghavi Surat C R Patil

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