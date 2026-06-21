सूरत : श्री श्याम सेवा ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी घोषित, अनिल रुंगटा अध्यक्ष, संजय सरावगी उपाध्यक्ष बने 

श्री श्याम सेवा ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन रविवार को वीआईपी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर, सूरतधाम के लखदातार हॉल में किया गया। सभा की शुरुआत अध्यक्ष कैलाश हाकिम के स्वागत भाषण से हुई। इस अवसर पर सचिव राजेश दोदराजका ने ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि कोषाध्यक्ष केदारनाथ अग्रवाल ने आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा सदस्यों के समक्ष रखा। बैठक में ट्रस्ट के अनेक ट्रस्टी सदस्य एवं आजीवन सदस्य उपस्थित रहे। वार्षिक साधारण सभा के बाद ट्रस्ट की कार्यकारिणी बैठक बोर्ड रूम में आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।

नई कार्यकारिणी में अनिल रुंगटा को अध्यक्ष एवं संजय सरावगी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा राजकिशोर शाह को उपाध्यक्ष, शिवप्रसाद पोद्दार को सचिव, विनय बेरीवाला को कोषाध्यक्ष और पूरणमल अग्रवाल को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकारिणी में योगेश झाखलिया एवं शेखर गौरीसरीया को सहसचिव, रमेश अग्रवाल (विनायक) एवं अशोक चौकड़िका को सहकोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं राकेश कंसल एवं अमित खेमका को मनोनीत सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बैठक के समापन पर सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और ट्रस्ट की सेवा गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।