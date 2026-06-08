सूरत : 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले उद्यमियों से रूबरू हुए डॉ. आनंद देशपांडे

सूरत: सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) तथा इंटीग्रिटी नेटवर्क द्वारा आयोजित विशेष ‘आस्क मी एनीथिंग’ कार्यक्रम में परसिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉ. आनंद देशपांडे ने 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले उद्यमियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर चैंबर के ऑनरेरी ट्रेज़रर अतुल पटेल, डॉ. अनिल सरावगी, डॉ. विजय रादड़िया भी मौजूद थे।

कार्यक्रम में आईटी, सॉफ्टवेयर, SaaS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार, नेतृत्व और भविष्य की चुनौतियों पर मार्गदर्शन दिया गया।

डॉ. देशपांडे ने कहा कि किसी भी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, मार्केट लीडरशिप, टीम-केंद्रित सोच और मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने उद्यमियों को सलाह दी कि बड़े बाजार में छोटे हिस्से के पीछे भागने के बजाय ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों (नीश मार्केट) की पहचान करें, जहां 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल कर नेतृत्व स्थापित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि व्यवसाय के विकास के लिए संस्थापक को “मेरी कंपनी” की सोच छोड़कर “हमारी कंपनी” का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कर्मचारियों को केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में विकसित करना चाहिए और उन्हें कंपनी की सफलता में भागीदार बनाने के लिए ESOP जैसे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए डॉ. देशपांडे ने कहा कि AI कोडिंग और डेटा विश्लेषण जैसे कार्यों में तेजी से मानव क्षमताओं को चुनौती दे रहा है। ऐसे में केवल ‘मैन-आवर्स बेचने’ या कोडिंग सेवाओं तक सीमित रहने वाली आईटी कंपनियों के लिए भविष्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कंपनियों को काम के घंटों के बजाय परिणाम-आधारित (Outcome-Based) मूल्य निर्धारण मॉडल अपनाना होगा। साथ ही, डेटा सुरक्षा की बढ़ती जरूरत के कारण निजी डेटा पर आधारित सुरक्षित AI मॉडल और AI एजेंट्स की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

विदेशी बाजारों में विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ. देशपांडे ने “बफ़ेलो स्ट्रैटेजी” का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नई कंपनियों को नए बाजार खड़े करने में संसाधन खर्च करने के बजाय Salesforce, Microsoft और AWS जैसे स्थापित वैश्विक प्लेटफॉर्म के इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। इससे लाखों मौजूदा ग्राहकों तक पहुंच आसान हो जाती है और अंतरराष्ट्रीय विस्तार की प्रक्रिया तेज होती है।

कार्यक्रम के दौरान सूरत की तीन ऐसी कंपनियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में अपने व्यवसाय में दस गुना (10X) वृद्धि दर्ज की है। सम्मानित कंपनियों में वसुंधरा इन्फोटेक, डिज़ाइनविज़ और एक प्रमुख ई-कॉमर्स एग्रीगेटर शामिल रहे। इन कंपनियों के संस्थापकों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए उद्यमियों को व्यवसायिक चुनौतियों और सफलता के सूत्र बताए।

कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के मंच गुजरात के उद्यमियों को वैश्विक सोच, आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भविष्य में भी सूरत के आईटी और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ऐसे उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।

इस सफल इवेंट के ऑर्गनाइज़र सर्वश्री चेतन पटेल, पुनीत गजेरा, अमर पांचाल, नीरव अलगिया, सौमिश काकड़िया और गणपत धमेलिया ने कहा कि यह गुजरात के एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल सोच और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ताकत से जोड़ने के लिए चैंबर की एक दूर की कोशिश है और सूरत के IT हब को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ऐसे हाई-लेवल प्रोग्राम भविष्य में भी बिना रुके जारी रहेंगे।