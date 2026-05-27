सूरत : आत्महत्या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों को दिया सहयोग का संदेश

ए ज़ोन एवं महिला होमगार्ड्स यूनिट द्वारा नानपुरा स्थित बहुमंजिला भवन, सूरत में आत्महत्या जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम “चल जीवी लईए फाउंडेशन” की टीम तथा जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर जयदीपभाई कातरिया, ए ज़ोन ऑफिसर कमांडिंग सुनीलभाई मैसूरिया, ए ज़ोन क्लर्क राज पटेल, महिला ऑफिसर कमांडिंग धोंडु बेन तथा महिला क्लर्क रोशनी पटेल सहित कई अधिकारी एवं होमगार्ड्स उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के संस्थापक जे. पी. साहब ने आत्महत्या के पीछे के कारणों तथा इससे परिवार पर पड़ने वाले मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में घबराकर कोई गलत कदम उठाने के बजाय लोगों को सहायता और मार्गदर्शन लेना चाहिए।

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या जैसे विचार आएं, तो वह “चल जीवी लईए फाउंडेशन” से संपर्क करे। फाउंडेशन की ओर से मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों को उनकी समस्या के समाधान तक हर संभव सहयोग और उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल्ल शिरोया की अध्यक्षता में सूरत के बहुमंजिला भवन में आत्महत्या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित ए ज़ोन एवं महिला होमगार्ड्स यूनिट द्वारा बहुमंजिला भवन, नानपुरा सूरत में “चल जीवी लईए फाउंडेशन” की टीम तथा जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया के मार्गदर्शन में आत्महत्या जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर जयदीपभाई कातरिया, ए ज़ोन ऑफिसर कमांडिंग सुनीलभाई मैसूरिया, ए ज़ोन क्लर्क राज पटेल, महिला ऑफिसर कमांडिंग धोंडु बेन तथा महिला क्लर्क रोशनी पटेल उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के संस्थापक जे. पी. साहब ने आत्महत्या के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा आत्महत्या के बाद परिवारजनों पर पड़ने वाले मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कभी आत्महत्या जैसे विचार आएं तो कोई गलत कदम उठाने से पहले “चल जीवी लईए फाउंडेशन” से अवश्य संपर्क करें।

फाउंडेशन की ओर से यह भी बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा हो, तो उसकी समस्या का

समाधान होने तक हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।