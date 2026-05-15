सूरत : माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल, CBSE कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम 

सूरत। माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल, सूरत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की CBSE कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है। विद्यालय ने सभी संकायों में सराहनीय परिणाम प्राप्त किए हैं, जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।

परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल 36 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों ने A1 ग्रेड तथा 6 विद्यार्थियों ने A2 ग्रेड प्राप्त कर विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता की परंपरा को आगे बढ़ाया है।

कॉमर्स संकाय में धियान तेजस देसाई ने 475/500 अंक प्राप्त कर 95% के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

ह्यूमैनिटीज संकाय में नम्रा मोराडिया ने 458/500 अंक प्राप्त कर 91.60% के साथ सर्वोच्च स्थान हासिल किया।

साइंस संकाय में ज्योत चकलासिया ने 413/500 अंक प्राप्त कर 82.60% के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

विद्यालय को विशेष गर्व है कि धियान तेजस देसाई ने बिजनेस स्टडीज़ विषय में पूर्ण 100/100 अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया है।

माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल का प्रबंधन सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक बधाई देता है तथा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।