सूरत :  डुमस रोड स्थित श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में अधिक मास महोत्सव का शुभारंभ आज से 

डुमस रोड स्थित श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में रविवार, 17 मई से ज्येष्ठ अधिक मास महोत्सव का भव्य शुभारंभ होगा। प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार आने वाला अधिक मास पुष्टिमार्ग में विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है और इसे वैष्णवों के लिए भक्ति एवं सेवा का दुर्लभ अवसर माना जाता है।

पुष्टिमार्गीय मान्यता के अनुसार, अन्य महीनों में जहां वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं, वहीं पुरुषोत्तम मास में स्वयं श्री ठाकोरजी भक्तों से सेवा और स्नेह प्राप्त करने उनके घर पधारते हैं। इसी भावना के साथ अधिक मास के दौरान वैष्णव समाज में विशेष उत्साह देखने को मिलता है तथा विभिन्न मनोरथों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है।

इसी क्रम में श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में पूरे अधिक मास के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम विशेष मनोरथ एवं दर्शनों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ 17 मई की सुबह 8 बजे श्रीनाथजी प्रागट्य झांकी से होगा, जबकि शाम को सप्त निधि स्वरूप दर्शन आयोजित किए जाएंगे।

महोत्सव के दौरान द्वीपलना मनोरथ, त्रिवेणी हिंडोला, श्रीजी निकुंज दर्शन, षटऋतु मनोरथ, व्रजकमल मनोरथ, 84 बैठकजी दर्शन, चूंदड़ी मनोरथ, मानसी परिक्रमा, रमण रेती मनोरथ, 84 मालाजी मनोरथ, वन भोजन लीला, नव निकुंज मनोरथ, विवाह खेल, चंदन चोली तथा जल में दीप मनोरथ जैसे विशेष आयोजन वैष्णवों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा, प्रतिदिन शाम 5 बजे कथाकार भरतभाई दवे द्वारा अधिक मास कथा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

अधिक मास के दौरान आने वाली दोनों एकादशियों — 27 मई और 11 जून — को श्री राधा पुरुषोत्तम को तुलसी अर्पण का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। श्री गोवर्धन ट्रस्ट ने वैष्णवों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सभी मनोरथों और दर्शनों का लाभ लेने की अपील की है।