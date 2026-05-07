सूरत से शुरू होगा “कांग्रेस बचाओ अभियान”, संगठन को मजबूत करने के लिए राज्यभर में सम्मेलन आयोजित होंगे
AICC नेता गौरव पंड्या की मौजूदगी में हुई अहम बैठक, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में नई ऊर्जा भरने की तैयारी
सूरत। सूरत में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी 2027 गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर “कांग्रेस बचाओ अभियान” की शुरुआत की घोषणा की गई है। यह अभियान पूरे गुजरात में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पार्टी संगठन को सक्रिय, मजबूत और चुनावी रूप से प्रभावी बनाना बताया गया है।
जानकारी के अनुसार, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में गुजरात में संगठन निर्माण अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में कांग्रेस संगठन को नई मजबूती देना और भाजपा के मुकाबले पार्टी को फिर से खड़ा करना है।
इसी क्रम में 6 मई 2026 को सूरत सर्किट हाउस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के वरिष्ठ नेता गौरवभाई पंड्या के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन और संगठनात्मक कमजोरियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे गुजरात में “कांग्रेस बचाओ अभियान” चलाया जाएगा। अभियान के तहत दक्षिण गुजरात से शुरुआत करते हुए उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में ज़ोनवार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम बड़ा सम्मेलन अहमदाबाद में होगा। इसके अलावा, दिल्ली स्थित AICC कार्यालय पर धरना कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में मौजूद नेताओं ने आरोप लगाया कि संगठन में “अच्छा काम नहीं, मेरा व्यक्ति” जैसी मानसिकता और कुछ जिला व शहर अध्यक्षों की भाजपा के साथ कथित सांठगांठ के कारण पार्टी संगठन कमजोर हुआ है। नेताओं का कहना था कि इस अभियान के माध्यम से ऐसे तत्वों की पहचान कर कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा।
कांग्रेस नेताओं के अनुसार, “कांग्रेस बचाओ अभियान” केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि संगठन को फिर से सक्रिय और मजबूत बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती मिल सके।