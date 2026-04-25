सूरत : चुनाव सामग्री का वितरण पूरा, कड़ी सुरक्षा के बीच EVM मशीनें पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचीं

सूरत। सूरत में लोकल गवर्नमेंट चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शनिवार को जिले के सभी रिसीविंग और डिस्पैचिंग सेंटर्स से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और अन्य चुनाव सामग्री का वितरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी के मार्गदर्शन में यह पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के लिए निर्धारित EVM मशीनें, वोटिंग किट, मतदाता सूची, आवश्यक फॉर्म और स्याही सहित सभी सामग्री को सावधानीपूर्वक जांचने के बाद पोलिंग स्टाफ को सौंपा गया।

चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर सेंटर पर विशेष अधिकारियों की तैनाती की गई थी। EVM मशीनों की सीलिंग से लेकर उनके सुरक्षित परिवहन तक हर चरण पर निगरानी रखी गई। इसके लिए हथियारबंद पुलिस सुरक्षा के साथ विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई थी।

पोलिंग अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को सामग्री प्राप्त करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अंतिम निर्देश भी दिए गए। वहीं, डिस्पैचिंग सेंटर्स पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त चेकिंग और सुरक्षा इंतजाम किए गए थे।

सभी पोलिंग कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारी के अनुसार निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। जिला चुनाव प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं।