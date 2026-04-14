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सूरत नगर निगम चुनाव: नामांकन वापस लेने का आखरी मौका, बुधवार शाम तक साफ होगी तस्वीर

वेरिफिकेशन के बाद 499 उम्मीदवार मैदान में, BJP, कांग्रेस और AAP के बीच कड़ा मुकाबला

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सूरत नगर निगम चुनाव: नामांकन वापस लेने का आखरी मौका, बुधवार शाम तक साफ होगी तस्वीर

सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज बुधवार आखिरी तारीख है, जिसके बाद शाम तक चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। सूरत नगर निगम की 30 वार्डों की कुल 120 सीटों के लिए इस बार मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है।

चुनाव प्रक्रिया के तहत कुल 1059 नामांकन फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से वेरिफिकेशन के बाद 561 फॉर्म रद्द कर दिए गए। अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 499 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं।

वेरिफिकेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी के 120, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 119 और आम आदमी पार्टी  के 111 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों और निर्दलीय मिलाकर 148 उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

फॉर्म वेरिफिकेशन के दौरान एक कांग्रेस और तीन AAP उम्मीदवारों के नामांकन अलग-अलग तकनीकी कारणों से रद्द किए गए। अब सभी की नजरें आज की आखिरी तारीख पर टिकी हैं, क्योंकि अंतिम समय में कई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा निर्दलीय उम्मीदवारों को मनाने और चुनाव से हटाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। ऐसे में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अंतिम मुकाबला किन उम्मीदवारों के बीच होगा।

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Tags: Elections Surat

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