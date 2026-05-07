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सूरत

सूरत : नगर निगम की सिटी बस रॉन्ग साइड दौड़ी, ट्रैफिक नियमों पर उठे सवाल

पालनपुर इलाके में गलत दिशा में चली सिटी बस से मची अफरा-तफरी, लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर दोहरे रवैये का लगाया आरोप

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सूरत : नगर निगम की सिटी बस रॉन्ग साइड दौड़ी, ट्रैफिक नियमों पर उठे सवाल

सूरत में ट्रैफिक नियमों के सख्त अमल के बीच नगर निगम की सिटी बस द्वारा खुलेआम नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। पालनपुर इलाके में बुधवार सुबह एक सिटी बस के रॉन्ग साइड चलने से सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई वाहन चालकों की जान खतरे में पड़ गई।

जानकारी के अनुसार, पाल से रॉयल डाइंग तक बनी नई सीसी रोड पर सुबह करीब 8:30 बजे नगर निगम की सिटी बस अचानक पाल-सुडा आवास गली से निकलकर पालनपुर की ओर गलत दिशा में तेज रफ्तार से दौड़ने लगी।

सामने से आ रहे वाहन चालकों ने जैसे ही बस को रॉन्ग साइड आते देखा, उन्हें अचानक ब्रेक लगाकर अपने वाहन सड़क किनारे करने पड़े। इस दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर खतरनाक स्थिति पैदा हो गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ओर ट्रैफिक पुलिस हेलमेट और अन्य नियमों के उल्लंघन पर लगातार अभियान चलाकर वाहन चालकों से जुर्माना वसूल रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी और नगर निगम की बसों द्वारा नियम तोड़ने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रशासन का रवैया दोहरा नजर आ रहा है।

नागरिकों के मुताबिक, शहरभर में CCTV कैमरों और ट्रैफिक चेकिंग के जरिए आम लोगों पर सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन नियमों का उल्लंघन करें तो जिम्मेदार विभाग मौन रहता है।

लोगों ने मांग की है कि ट्रैफिक नियम सभी के लिए समान रूप से लागू किए जाएं और ऐसे मामलों में जिम्मेदार ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इस तरह की लापरवाही पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

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Tags: Surat

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