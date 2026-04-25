श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स ने वेतन सुधार में बढ़ाया कदम, 50% मानक से आगे

सूरत (गुजरात) [भारत], 23 अप्रैल: कर्मचारियों को केंद्र में रखकर एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, भारत की अग्रणी प्राकृतिक हीरों की कटिंग एवं निर्यात कंपनी श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स (SRK) ने जेम्स एवं ज्वेलरी क्षेत्र में पहली बार 55% फिक्स्ड वेतन संरचना लागू कर दी है।

जो कि Code on Wages, 2019 द्वारा निर्धारित 50% मानक से अधिक है। ऐसे समय में जब भारत में नए श्रम कानून विभिन्न उद्योगों में वेतन संरचना को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, SRK ने जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के साथ नेतृत्व करने का निर्णय लिया है।

Code on Wages, 2019 के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर कुल पारिश्रमिक का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। यह सुधार वेतन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, समानता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से किया गया है।

SRK ने इसे आगे बढ़ाते हुए इसे 55% तक बढ़ाया है, जो इस विश्वास को और मजबूत करता है कि वास्तविक प्रगति कर्मचारियों के कल्याण और वित्तीय सुरक्षा से ही संभव है।

SRK के लिए यह केवल वेतन संरचना में बदलाव नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के कार्यस्थल अनुभव को स्थिरता और सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक सार्थक पहल है।

फिक्स्ड वेतन हिस्से को मजबूत करने से कर्मचारियों को अधिक स्थिर और भरोसेमंद आय प्राप्त होती है, जिससे वे सांविधिक लाभों पर कम निर्भर रहते हैं| इसके साथ ही, भविष्य निधि (PF) और ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों में अधिक योगदान संभव होता है, जो दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृत्ति की तैयारी को मजबूत बनाता है।

समय के साथ, यह बदलाव अधिक बचत, भविष्य के प्रति विश्वास और संगठन के प्रति गहरे भरोसे में परिवर्तित होता है। साथ ही, सरल और पारदर्शी वेतन संरचना कर्मचारियों के लिए इसे समझना आसान बनाती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और जुड़ाव बढ़ता है।

असल में, यह अतिरिक्त 5% केवल एक आंकड़ा नहीं है—यह हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन में एक वास्तविक और स्थायी बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यह पहल SRK की उस गहरी जड़ें जमाई हुई “people-first” सोच को और मजबूत करती है, जहाँ कर्मचारियों का कल्याण, सम्मान और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है—यहाँ तक कि किसी भी नियामक आवश्यकता से पहले।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, SRK के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जयंती नारोला ने कहा, “SRK में हम हमेशा केवल benchmark का पालन करने के बजाय उन्हें स्थापित करने में विश्वास रखते हैं।

निर्धारित वेतन संरचना से आगे बढ़ना हमारे निष्पक्षता, पारदर्शिता और अपने लोगों की दीर्घकालिक समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे संगठन को आगे बढ़ाने वाले लोगों के भविष्य में सोच-समझकर किया गया निवेश है।

SRK के चीफ ह्यूमन कैपिटल एवं सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, डॉ. निरव मंडिर ने आगे कहा, “वेतन के फिक्स्ड हिस्से को मजबूत करना सीधे तौर पर हमारे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाता है।

यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि नियामक सुधारों का उद्देश्य केवल लागू ही न हो, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में वास्तविक रूप से अनुभव भी किया जाए। यह हमारे उस विश्वास को दर्शाता है कि हम ऐसा कार्यस्थल बनाएं जहाँ हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे।”

भारत में नए श्रम कानूनों का कार्यान्वयन देश के श्रम तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

SRK का यह सक्रिय कदम दर्शाता है कि संगठन इन सुधारों को केवल नियामक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि गहरे और सार्थक प्रभाव उत्पन्न करने के अवसर के रूप में भी अपना सकते हैं।

अनुपालन से आगे बढ़ते हुए, SRK उद्योग के लिए एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, यह दर्शाते हुए कि जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाएँ और लोगों-केंद्रित विकास साथ-साथ चल सकते हैं।

यह दृष्टिकोण SRK की अत्याधुनिक वेतन प्रबंधन प्रणाली से और मजबूत होता है, जो न केवल जेम्स एवं ज्वेलरी क्षेत्र में बल्कि अन्य उद्योगों में भी नए मानदंड स्थापित कर रही है|

जहाँ वेतन कार्यान्वयन के कुछ पहलू नियामक ढाँचों द्वारा निर्देशित होते हैं, वहीं SRK में कई प्रगतिशील पहलें नेतृत्व की सक्रिय प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं।

यह अनुपालन और दृढ़ विश्वास के बीच संतुलन को दर्शाता है, जो एक भविष्य के लिए तैयार, लोगों-केंद्रित संगठन के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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