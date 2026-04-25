सूरत : ब्रह्माकुमारी संस्था का कलाकारों के लिए विशेष सेमिनार आयोजित

ब्रह्माकुमारी संस्था की वराछा रोड शाखा द्वारा कला और संस्कृति से जुड़े कलाकारों के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। “संस्कृति रक्षण से संस्कार निर्माण - कलाकार बनें आधार” विषय पर आधारित यह कार्यक्रम लंबे हनुमान रोड स्थित स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ।

इस भव्य और प्रेरणादायक सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित कलाकारों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रमुख रूप से वैभवभाई देसाई, हेमंगभाई व्यास, रेशमा नागर, नयना कत्रोडीया और रमणिकभाई झापड़िया सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने मंच की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा भी अनेक कलाकारों की उपस्थिति से पूरा ऑडिटोरियम जीवंत हो उठा।

कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्माकुमारी श्वेताबेन द्वारा ओमकार ध्वनि और ध्यान सत्र से की गई। इसके बाद ब्रह्माकुमारी तृप्तिबेन ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कला जगत से जुड़े लोग समाज को तनाव, चिंता और अशांति से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्माकुमारी गीताबेन ने अपने संबोधन में कहा कि कलाकार मनोरंजन के माध्यम से समाज की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन यदि उसमें आध्यात्मिकता का समावेश किया जाए तो वे एक बेहतर और सकारात्मक दुनिया के निर्माण में अहम योगदान दे सकते हैं।

इस सेमिनार में सूरत जिले के 300 से अधिक कलाकारों ने भाग लेकर लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में पसोदरा सेवाकेंद्र की डायरेक्टर ब्रह्माकुमारी हर्षाबेन ने आभार व्यक्त किया, जबकि ब्रह्माकुमारी सोनलबेन ने सभी को सकारात्मक संकल्प के साथ शपथ दिलाई।

पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन कामरेज सेवाकेंद्र की डायरेक्टर ब्रह्माकुमारी रीमाबेन ने किया। अंत में सभी प्रतिभागियों को ईश्वरीय सौगात प्रदान कर सम्मानित किया गया और ब्रह्मभोजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।