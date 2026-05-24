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सूरत : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज-सूरत द्वारा नए बनाए गए 'जमनाबा विद्यार्थी भवन' का उद्घाटन किया

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 31 फीट ऊंची, 9 टन की मूर्ति का अनावरण किया

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सूरत : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज-सूरत द्वारा नए बनाए गए 'जमनाबा विद्यार्थी भवन' का उद्घाटन किया

 डायमंड सिटी, सिल्क सिटी सूरत के आंगन में शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में एक नया सुनहरा इतिहास लिखते हुए, श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा 
समाज-सूरत ने समाज के बेटे-बेटियों को हायर एजुकेशन की बेहतरीन सुविधाएं देने के नेक इरादे से नए बने 'जमनाबा विद्यार्थी भवन' का उद्घाटन मुख्यमंत्री  भूपेंद्र पटेल ने किया।

सूरत के वालक पाटिया के मणिबेन चौक पर बने शानदार 'जमनाबा विद्यार्थी भवन' में 1000 स्टूडेंट्स के रहने-पढ़ाने की सुविधाएं, AI रिसर्च लैब और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट लाइब्रेरी बनाई गई है। इसके साथ ही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 31 फुट ऊंची, 9 टन की पंचधातु की मूर्ति का अनावरण किया। गणमान्य लोगों ने सरदार साहेब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केशुभाई पटेल ऑडिटोरियम का उद्घाटन केंद्रीय श्रम और रोजगार, खेल मंत्री मनसुखभाई मंडाविया और राज्यसभा सांसद गोविंदभाई ढोलकिया ने किया। बिल्डिंग का उद्घाटन जयंतीभाई बाबरिया (एकलेरा) और अन्नपूर्णा धाम के चेयरमैन रवजीभाई वासानी ने रिबन काटकर किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक मास के पवित्र महीने में किया गया हर अच्छा काम और समर्पण लाखों गुना फल देती है, वहीं सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज ने जनकल्याण के कामों से भगवान पुरुषोत्तम को सही मायने में खुश करने का सबसे बड़ा काम किया है। यह पटेल संगठन इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कितनी तेज़ी से और बड़े पैमाने पर विकास हो सकता है।

पाटीदार समुदाय के त्याग और उदारता की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समुदाय हमेशा दूसरों को देने का आदी रहा है। आर्थिक तंगी के समय में भी इस समुदाय ने अपने परिवार की चिंता किए बिना अपने दरवाज़े पर आने वाले ज़रूरतमंदों की मदद करने की परंपरा को बनाए रखा है। पत्थर तोड़कर पानी निकालने की ताकत रखने वाला पाटीदार समाज अब सिर्फ़ खेती तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री, बिज़नेस, एजुकेशन, हेल्थ और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर फील्ड में लीडर बनकर सामाजिक सद्भाव और एकता का मैसेज दे रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पाटीदार एंटरप्रेन्योर्स की बड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि सूरत आज पूरी दुनिया में 'डायमंड सिटी' के नाम से मशहूर हो गया है। डायमंड के अलावा, इस समाज ने टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी कड़ी मेहनत करके सूरत को ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बनाया है।

मुख्यमंत्री ने इस समाज की तारीफ़ करते हुए कहा कि जिस समाज ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है, उसने हमेशा तरक्की और खुशहाली की नई ऊंचाइयों को छुआ है। सूरत में रहकर और इंडस्ट्रियल दुनिया में गुज़ारा करने के बावजूद, इस समाज ने प्रधानमंत्री के 'डेवलपमेंट थ्रू हेरिटेज' के मंत्र को अपनाया है और अपने वतन, गांव की ग्रामीण संस्कृति और परंपरा को बनाए रखा है, और अपने वतन के डेवलपमेंट को भी प्रायोरिटी दी है।

सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के 44 साल के शानदार सामाजिक सफ़र की तारीफ़ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन ने अब तक करीब 67 सामूहिक शादियां कर सामाजिक क्रांति की नई दिशा दिखाई है। इसके साथ ही, लोगों को बेहतर आइडिया की ओर मोड़ने के लिए पिछले 140 हफ़्तों से लगातार चल रहा 'प्लांटिंग आइडियाज़' प्रोग्राम भी तारीफ़ के काबिल है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक देश को 'विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत' बनाने के वादे का ज़िक्र किया। उन्होंने सूरत के लोगों और समाज के नेताओं से खास अपील की कि हम सभी को प्रधानमंत्री की देश के हित में संसाधनों के समझदारी से इस्तेमाल की अपील को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदत बना लेनी चाहिए। पेट्रोल बचाना, सोने की समझदारी से खरीदारी करना, पानी और बिजली बचाना - ये सभी चीज़ें लंबे समय में हमारे और देश के हित में हैं। 

मुख्यमंत्री ने पक्का यकीन जताया कि सूरत के लोग और सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज प्रधानमंत्री की इस अपील को पूरा सपोर्ट देंगे और देश बनाने के काम में तेज़ी लाएंगे। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जमनाबा भवन बनने पर बधाई देते हुए कहा कि जमनाबा भवन सौराष्ट्र समेत गुजरात के दूसरे ग्रामीण या दूर-दराज के इलाकों से सूरत शहर में पढ़ने आने वाले आम परिवारों के बेटे-बेटियों के लिए वरदान साबित होगा। युवाओं को अब शहर में महंगे किराए के फ्लैट में नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि यहीं वे घर जैसे संस्कारी माहौल में रहकर अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार कर सकेंगे, ऐसा उन्होंने भवन निर्माण के दानदाताओं, ट्रस्टियों और पाटीदार नेताओं की प्रशंसा करते हुए कहा।

आज के डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक जागरूकता को बहुत जरूरी बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज के सोशल मीडिया और मोबाइल के युग में अगर बेटे-बेटियां मोबाइल में व्यस्त दिखें तो उन्हें डांटने के बजाय घर के दादा-दादी को अपने पोते-पोतियों का हाथ पकड़कर उन्हें समाज के मैदान या मंदिर में ले जाकर संस्कार देने का काम करना चाहिए।

महिला सुरक्षा के बारे में उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब कोई बेटी कुछ असामाजिक तत्वों के चंगुल में फंस जाती है तो समाजों में बैठकर उस बेटी या उसके परिवार के बारे में नकारात्मक चर्चा करने के बजाय बेटी को हिम्मत और सहारा देना चाहिए। आमतौर पर सामाजिक डर के कारण लोग ऐसी घटनाओं को छिपाते हैं, जिससे समाज में डर का माहौल बनता है। समाज को एकजुट होकर पुलिस और सरकार का साथ देना चाहिए ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों को कानून का सबक सिखाया जा सके और उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके।

यह कहते हुए कि बिल्डिंग के एंट्रेंस पर लगी सरदार वल्लभभाई पटेल की 31 फुट ऊंची मूर्ति हॉस्टल में रहने वाले सभी युवाओं को देश, राज्य और समाज के लिए समर्पित होकर काम करने की प्रेरणा देगी, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने सरदार साहेब के आदर्श विचारों और देश के लिए उनके योगदान को जिंदा रखने के लिए गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने के लिए आभार जताया।

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Tags: Surat

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