सूरत : अजय अजमेरा ने 'भारतीय व्यापार महोत्सव 2026' के सूरत लॉन्च में सूरत के कपड़ा उद्योग के विज़न को रेखांकित किया

सूरत के कपड़ा क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अजमेरा फैशन लिमिटेड ने 'भारतीय व्यापार महोत्सव 2026' के हाई-प्रोफाइल सूरत लॉन्च के लिए आधिकारिक टेक्सटाइल पार्टनर (कपड़ा भागीदार) के रूप में घरेलू उद्योग का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया है।

4 जुलाई 2026 को वाईपीडी वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (YPD World Convention Centre) में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े, जिसने सूरत को भारत की कपड़ा राजधानी के रूप में और मजबूती से स्थापित कर दिया।

सूरत के कपड़ा इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रमुख आवाज के रूप में, अजमेरा फैशन लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ, श्री अजय अजमेरा ने 'बिजनेस नेटवर्किंग एंड ट्रेड टॉक' सत्र के दौरान एक विशेष संबोधन दिया।

अजमेरा ने अन्य उद्योग जगत के नेताओं के साथ मिलकर 'ब्रांड बिल्डिंग और नए बाजारों की खोज' (Brand Building and Exploring New Markets) पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने मजबूत भारतीय ब्रांड बनाने और कपड़ा उद्योग के लिए व्यापार के नए अवसरों के विस्तार के महत्व पर विशेष जोर दिया।

अजमेरा के मुख्य भाषण का विषय 'मेक इन इंडिया: भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की यात्रा में सूरत की रणनीतिक भूमिका और 2047 तक $1 ट्रिलियन के कपड़ा उद्योग का विज़न' था। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) विकास यात्रा में सूरत के कपड़ा क्षेत्र के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय व्यवसायों को स्थापित करने के लिए नवाचार (innovation), आपसी सहयोग और घरेलू कपड़ा इकोसिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस सूरत लॉन्च में उद्योग जगत के दिग्गजों और कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (भारत सरकार) श्रीमती स्मृति ईरानी, संसद सदस्य और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव श्री प्रवीन खंडेलवाल, एसजीसीसीआई (SGCCI) के अध्यक्ष श्री अशोक जीरावाला के साथ-साथ सूरत के व्यापारिक समुदाय के कई बिजनेस लीडर्स और प्रतिनिधि शामिल थे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के व्यापक विज़न के अनुरूप, इस लॉन्च की थीम 'वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल' थी, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और उद्यमशीलता क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। चर्चा के दौरान भारत की आर्थिक यात्रा में सूरत के कपड़ा उद्योग की रणनीतिक भूमिका और एक वैश्विक कपड़ा लीडर के रूप में उभरने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर बोलते हुए, अजमेरा फैशन लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ, श्री अजय अजमेरा ने कहा:

"इस मंच ने हमें राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसायों की ताकत, नवाचार और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर दिया है, क्योंकि सूरत हमेशा से भारत के कपड़ा उद्योग की रीढ़ रहा है। एक बेहतर भविष्य के लिए, नए बाजारों की खोज करना और एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की दिशा में मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। और मेरा मानना है कि इस यात्रा में सूरत को एक निर्णायक भूमिका निभानी है।"

'भारतीय व्यापार महोत्सव 2026' का संयुक्त आयोजन आईटीपीओ (ITPO) और कैट (CAIT) द्वारा किया जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों का पूरा सहयोग प्राप्त है। यह मुख्य महोत्सव 12 से 15 अगस्त, 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

सूरत लॉन्च ने इस बड़े राष्ट्रीय आयोजन की दिशा में उद्योग की यात्रा की शुरुआत कर दी है, जहाँ सूरत का कपड़ा समुदाय अपनी विनिर्माण क्षमताओं, उद्यमशीलता की भावना और नवाचार का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।

अजमेरा फैशन भारत के कपड़ा इकोसिस्टम को सशक्त बनाने, स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और व्यवसायों को राष्ट्रीय व वैश्विक अवसरों से जोड़ने के लिए नए रास्ते बनाना जारी रखे हुए है।