अरमान मलिक के नए गाने 'सावला बटेऊ' में Addy Sir की कोरियोग्राफी का जलवा

नई दिल्ली,3 जुलाई: भारतीय संगीत जगत और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों एक नया म्यूजिक वीडियो जबरदस्त चर्चा बटोर रहा है। मशहूर निर्देशक व कलाकार और डायरेक्टर अरमान मलिक का नया गाना रिलीज़ होते ही दर्शकों के दिलों पर छा गया है।

संगीत प्रेमियों से लेकर डांस के दीवानों तक, हर कोई इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते नहीं थक रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका शानदार टीमवर्क, कमाल का निर्देशन और वो जादुई डांस कोरियोग्राफी है, जिसने गाने में चार चांद लगा दिए हैं।

पहली ही हरियाणवी डांस कोरियोग्राफी से 'Addy Sir' ने मचाया धमाल

एडी सिर दिल्ली नांगलोई के रहने वाले है उनके पिता जी का नाम संजय यादव है और माता जी का नाम सीमा देवी है। एडी सर की 2 डांस क्लास है नांगलोई दिल्ली और बहादुरगढ़ हरियाणा में।

इस म्यूजिक वीडियो की मुख्य जान इसकी बेहतरीन कोरियोग्राफी है, जिसे देश के जाने-माने कोरियोग्राफर ऐडी सर (Addy Hip Hoper) ने तैयार किया है।

टीवी रियलिटी शोज़ ओर बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में बतौर कोरियोग्राफर यह उनका पहला कदम है और अपनी पहली ही कोशिश से उन्होंने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है।

ऐडी सर ने आधुनिक डांस स्टाइल और भारतीय एक्सप्रेशन्स का ऐसा बेजोड़ संगम तैयार किया है कि हर स्टेप और फ्रेम देखते ही बनता है। इस कामयाबी के साथ उन्होंने अपनी 'स्टेप अप डांस एकेडमी' (Step Up Dance Academy) का नाम एक बार फिर गर्व से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

बाल कलाकार नाव्या रामावत की ऊर्जा और अभिनय ने जीता दिल

इस पूरे प्रोजेक्ट में जिसने सबसे ज्यादा महफिल लूटी, वह हैं 'स्टेप अप डांस एकेडमी' की बेहद प्रतिभाशाली छात्रा और चाइल्ड एक्ट्रेस नाव्या है। नाव्या परनाला गाँव बहादुरगढ़ हरियाणा से है। नाव्या के पिता जी का नाम विजय रामावत है।

नाव्या के माता जी का नाम पिंकी है। नाव्या ने इस गाने में अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस और कमाल के अभिनय से हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है। कम उम्र में ऐसा आत्मविश्वास, बेमिसाल ऊर्जा और स्क्रीन प्रेजेंस यह साबित करती है कि वे आने वाले समय की एक बड़ी स्टार हैं।

'फॉर्च्यूनर' सॉन्ग फेम नाव्या का एक और धमाकेदार सफर है

इससे पहले वे सुपरहिट गाने 'फॉर्च्यूनर' (Fortuner) में भी अपने बेहतरीन काम के लिए खूब सुर्खियां और सराहना बटोर चुकी हैं। ऐडी सर के सही मार्गदर्शन और नाव्या की कड़ी मेहनत ने इस नए प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा खास बना दिया है।

असिस्टेंट शैली सैनी ने दिया अपना सराहनीय योगदान

शैलीसैनी सैनीपुरा बहादुरीगढ़ की रहने वाली है। शैली सैनी के पिता जी का नाम सुखबीर सैनी है और माता जी का नाम रोशनी है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता के पीछे एक मजबूत टीम होती है।

इस गाने को भव्य बनाने में ऐडी सर की असिस्टेंट कोरियोग्राफर शैली सैनी (Shally Saini) ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शैली ने कोरियोग्राफी के हर बारीक हिस्से पर काम करते हुए ऐडी सर का बखूबी साथ दिया।

इसके अलावा क्रिएटिव टीम, डांसर्स और तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी टीम ने मिलकर दिन-रात मेहनत की, जिसकी चमक स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है।

अरमान मलिक का विज़न और बच्चों की प्यारी भागीदारी

इस म्यूजिक वीडियो का कुशल निर्देशन खुद अरमान मलिक ने किया है। उनका क्रिएटिव विज़न गाने के हर दृश्य में झलकता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत और भावुक बात यह रही कि इसमें अरमान मलिक के बच्चे चिरायु, जैद, ट्यूब मालिक ने भी बेहद खास भूमिका निभाई है। बच्चों की मासूमियत और अभिनय ने इस गाने को एक पारिवारिक व प्रेरणादायक अहसास दिया है, जिसे दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं।

निष्कर्ष: साल का सबसे चर्चित म्यूजिक वीडियो

रिलीज़ के बाद से ही इस गाने को दर्शकों का भरपूर प्यार और सकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर एक अलग ही क्रेज देखा जा रहा है।

अरमान मलिक का बेहतरीन निर्देशन, ऐडी सर की शानदार कोरियोग्राफी, शैली सैनी का सहयोग, नाव्या की दमदार परफॉर्मेंस और बच्चों की प्यारी मौजूदगी ने मिलकर इसे इस साल का सबसे बेहतरीन और चर्चित म्यूजिक वीडियो बना दिया है। कला और परिवार का यह खूबसूरत संगम लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखेगा।