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सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनोखा रिकॉर्ड: मई में एक भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं, घरेलू यात्रियों ने बनाया नया कीर्तिमान

गर्मी की छुट्टियों में 1.59 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने किया सफर, दुबई-शारजाह-बैंकॉक उड़ानें बंद रहने से अंतरराष्ट्रीय यात्री संख्या रही शून्य

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सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनोखा रिकॉर्ड: मई में एक भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं, घरेलू यात्रियों ने बनाया नया कीर्तिमान

सूरत। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मई 2026 के दौरान एक अनोखी स्थिति देखने को मिली। एक ओर पूरे महीने एयरपोर्ट से एक भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित नहीं हुई, वहीं दूसरी ओर घरेलू यात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एयरपोर्ट के इतिहास में पहली बार एक ही महीने में 1,59,130 से अधिक घरेलू यात्रियों ने सूरत एयरपोर्ट से यात्रा की।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, गर्मी की छुट्टियों के दौरान देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और महानगरों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

हालांकि पहले जहां सूरत एयरपोर्ट से प्रतिदिन 20 से अधिक घरेलू उड़ानें संचालित होती थीं, वहीं वर्तमान में इनकी संख्या घटकर लगभग 10 से 11 रह गई है। इसके बावजूद उपलब्ध सभी उड़ानों में सीटें लगभग पूरी तरह भरने से यात्री संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहने से यात्रियों को हुई परेशानी

मई महीने में सूरत से संचालित होने वाली शारजाह, दुबई और बैंकॉक की सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तकनीकी एवं अन्य कारणों से पूरी तरह बंद रहीं। इसके चलते विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्टों से कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेना पड़ा। यही कारण रहा कि घरेलू उड़ानों में यात्रियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई।

मई में अंतरराष्ट्रीय यात्री संख्या रही शून्य

मध्य-पूर्व में युद्ध जैसे हालात और एयरलाइंस की परिचालन संबंधी चुनौतियों का असर सूरत एयरपोर्ट पर भी साफ दिखाई दिया। अप्रैल 2026 में जहां एयरपोर्ट से 4,114 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने यात्रा की थी, वहीं मई में यह आंकड़ा घटकर शून्य पर पहुंच गया। पूरे महीने न तो सूरत से कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान रवाना हुई और न ही कोई विदेशी यात्री यहां पहुंचा।

दुबई उड़ान दोबारा शुरू होने से मिली राहत

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बंद रहने से सूरत के उद्योगपतियों, हीरा कारोबारियों और एनआरआई परिवारों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस के प्रयासों के बाद सूरत-दुबई उड़ान सेवा दोबारा शुरू हो चुकी है।

इससे यात्रियों को राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि जून और जुलाई के यात्री आंकड़ों में अंतरराष्ट्रीय यातायात में फिर से बढ़ोतरी दर्ज होगी।

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Tags: Airport Surat

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