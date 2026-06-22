सूरत : सीबीएसई री-इवैल्यूएशन के बाद वंदन बिहानी बने सिटी टॉपर,  99.20% मार्क्स के साथ हासिल की पहली रैंक

सूरत। एस. डी. जैन मॉडर्न स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र वंदन बिहानी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025-26 में री-इवैल्यूएशन के बाद शानदार सफलता हासिल करते हुए सूरत शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे शहर का गौरव बढ़ा है।

प्रारंभिक परिणाम में वंदन बिहानी को 500 में से 491 अंक प्राप्त हुए थे, जो 98.20 प्रतिशत के बराबर थे। हालांकि, अपने प्रदर्शन को लेकर संतुष्ट न होने पर उन्होंने 7 जून, 2026 को सीबीएसई की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया।

21 जून, 2026 को घोषित री-इवैल्यूएशन परिणाम में उनके अंकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इकोनॉमिक्स विषय में उनके अंक 94 से बढ़कर 97 हो गए, जबकि बिज़नेस स्टडीज़ में 97 से बढ़कर 99 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 5 अंकों की बढ़ोतरी के साथ उनका कुल स्कोर 491 से बढ़कर 496 अंक हो गया, जो 99.20 प्रतिशत के बराबर है।

इस संशोधित परिणाम के आधार पर वंदन बिहानी ने सूरत शहर में प्रथम स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी यह सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन, एकाग्रता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रेरणादायक उदाहरण मानी जा रही है।

वंदन ने इंग्लिश, अकाउंटेंसी और एप्लाइड मैथ्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है।

विद्यालय के प्रशासक कैलाश जैन, आनंद जैन, अशोक जैन तथा प्राचार्य चेतन दालवाला ने वंदन बिहानी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वंदन की सफलता विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी।